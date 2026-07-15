Fútbol | Mundial
¿Quieres ver la final del Mundial? Este será el municipio de Ibiza que instalará una pantalla gigante
Santa Eulària y Formentera invitan a residentes y visitantes a disfrutar del encuentro del próximo domingo
España ya está en la final del Mundial de Fútbol y el país se detendrá el próximo domingo a las 21 horas para animar a La Roja de Luis de la Fuente en su camino hacia la segunda estrella de campeona. El Ayuntamiento de Santa Eulària preparará esta gran ocasión con una pantalla gigante de 390x260 centímetros (unas 180 pulgadas) en la plaza de Espanya para invitar a seguir el encuentro. El Consistorio señala en un comunicado que el evento contará con animación musical, actividades infantiles y una zona reservada para personas con necesidades especiales.
De esta manera, la cita arrancará a las 20 horas, una hora antes del partido, con una programación previa que incluye la actuación de DJ Efraín Navarro, juegos infantiles y talleres de pintacaras para los más pequeños. El Ayuntamiento dispondrá unas 400 sillas que se podrán ocupar libremente por orden de llegada hasta completar el aforo. Asimismo, habilitará un espacio específico y reservado para personas con movilidad reducida (PMR), trastorno del espectro autista (TEA) o cualquier otra necesidad especial de accesibilidad.
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