Un exnúmero 1 del mundo ofrecerá un clinic y una exhibición en Can Padel Ibiza

El próximo miércoles 22 de julio, Can Padel acogerá la visita de Paquito Navarro, una de las grandes referencias del pádel internacional, exnúmero 1 del mundo y actualmente situado entre los mejores jugadores del circuito profesional. La programación comenzará a las 19.30 horas con un clinic exclusivo para los patrocinadores del evento, en el que el jugador compartirá pista con ellos y ofrecerá una experiencia cercana y personalizada.

A continuación, a las 20.30 horas, dará comienzo una exhibición en la que Navarro disputará un encuentro de aproximadamente hora y media. Así, compartirá pista con distintos jugadores de Ibiza a lo largo del partido y ofrecerá al público la oportunidad de disfrutar de un pádel de máximo nivel sin salir de la isla.

De acceso libre

La asistencia será gratuita y de acceso libre, por lo que cualquier persona podrá disfrutar de la exhibición sin necesidad de reservar entrada. Únicamente será necesario realizarla para quienes deseen cenar en el restaurante de Can Padel durante la celebración del evento.

La jornada contará además con la participación de José Luis El Negro, reconocido speaker profesional, que será el encargado de presentar a los jugadores, dinamizar el evento y crear un ambiente festivo durante toda la exhibición. Esta iniciativa ha sido posible gracias al trabajo conjunto de Can Padel, Maria Fajarnés del Consell de Ibiza y al apoyo del Ayuntamiento de Sant Antoni, que colabora en la celebración del evento.

Con este encuentro, Can Padel Ibiza continúa reforzando su apuesta por acercar el pádel profesional a la isla y consolidarse como uno de los clubes de referencia de la isla, ofreciendo experiencias deportivas de primer nivel tanto para jugadores como para aficionados. El club Can Padel, dirigido por el jugador profesional ibicenco Andy Marí, será el escenario de una jornada muy especial que reunirá a aficionados, jugadores y amantes del deporte en torno a una de las figuras más carismáticas del pádel mundial. Conocido por su calidad dentro de la pista, su personalidad y su cercanía con el público, Paquito Navarro es uno de los jugadores más queridos por la afición.