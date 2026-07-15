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El CN Portus de Ibiza calienta motores para el Campeonato de España Infantil de Verano

El club 'portmanyí' presenta a Iara Canalejo, Sofía María Juan y Lluc Cardona

La expedición del CN Portus en el aeropuerto de Ibiza

La expedición del CN Portus en el aeropuerto de Ibiza / CN Portus

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Redacción Deportes

Ibiza

El CN Portus apunta al Campeonato de España Infantil de Verano con sus nadadores Iara Canalejo, Sofía María Juan y Lluc Cardona. Según indica la entidad portmanyina en un comunicado, la primera deportista participará en la prueba de 200 metros estilos, que requiere de una gran resistencia física. Por su parte, Juan intentará hacer valer su explosividad en 50 metros libres, 50 metros mariposa, 50 metros y 100 metros espalda. Cardona tendrá una agenda más versátil y tomará la salida en 50 metros, 100 metros y 200 metros braza.

Cita en Gran Canaria

Estos nadadores y su entrenador, Aarón Verdugo, deberán desplazarse hasta las instalaciones del CN Metropole, en Gran Canaria, para participar en la competición, que está programada entre los días 16 y 19 de junio. Esta cita nacional reunirá a 773 nadadores de toda España repartidos entre 220 clubes que medirán sus fuerzas en 43 pruebas.

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Por sexos, se lanzarán a la piscina canaria 436 deportistas masculinos y 337 femeninas. En total, Ibiza presentará, además de los citados nadadores del CN Portus, a dos deportistas del CN Eivissa (Miquel Llorens y Viola Sirignano) y a dos del Club Náutico Santa Eulària (María Torres y Martina Noguera).

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