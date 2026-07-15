El Club Nàutic Sant Antoni rinde homenaje a sus palistas que fueron bronce en el nacional de Sprint Olímpico

El equipo femenino de palistas de K4 Cadete que fue bronce en el Campeonato de España Sprint en representación del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) recibió un sentido homenaje por parte de la entidad portmanyina. El club señala en una nota de prensa que el acto comenzó ayer a las 19.30 horas en el salón social y contó con la presencia de las protagonistas del evento Gabriela Mendes, Odalis Posado y Laura Rubio.

El espacio se llenó gracias a la asistencia de sus entrenadores, parte de la junta directiva y múltiples deportistas de la cantera. Sin embargo, faltó al acto la menorquina Berta Sans, que completó el equipo en la competición disputada en el embalse gallego de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra) y que regresó a su tierra tras la prueba.

Durante el acto, que condujo el director técnico del Área Deportiva, Enrique Mas, se hizo entrega a las tres palistas de un diploma conmemorativo y unas gafas deportivas. También tomó la palabra Eduardo Prendes, el entrenador de la sección de Piragüismo junto a Betty Menéndez y Beto Solé, que explicó el largo recorrido protagonizado por las campeonas hasta alcanzar este éxito.

Una trayectoria tenaz

Las tres comenzaron a entrenar en serio hace cinco años, en las categorías de Infantil y Alevín, y ya llevan tiempo ejercitándose prácticamente a diario con la mira puesta en las competiciones nacionales. Hace unos meses, una compañera dejó este deporte y tuvieron que buscar a otra deportista de su edad que completara el K4, ya que no había otra persona en el CNSA que pudiese tomar el relevo. La alternativa se encontró en Menorca, donde Berta Sans, que competía con el Club Nàutic Ciutadella, aceptó sumarse al proyecto con el beneplácito de sus entrenadores, a lo largo del último año de las competidoras en esta categoría.

Sans dio muestras de un gran compromiso e incluso se desplazó a la isla en diversas ocasiones para realizar entrenamientos. La temporada que viene ocupará su lugar Júlia Roselló, también de Es Nàutic, que ya habrá ascendido a la categoría.

Durante el evento, los organizadores proyectaron la final de K4 Cadete al completo, que fue muy emocionante, ya que las baleares llegaron a la meta por delante de las cuartas clasificadas con una ventaja de únicamente 22 centésimas. Hay que subrayar que es la primera vez que unas deportistas del CNSA logran medalla en categoría Cadete en un Campeonato de España de Sprint Olímpico. También intervinieron en el evento el secretario del club, Luis Gómez; el comodoro, Javier Planas, y el vocal José Antonio Hortensius, que felicitaron efusivamente a las campeonas y se pusieron a disposición del equipo para cualquier necesidad que pueda surgir en el futuro.