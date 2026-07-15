Baleària destinará 7.000 euros a los clubes náuticos de Ibiza el próximo año

El Club Náutico Ibiza, el Club Náutico Santa Eulalia y el Club Nàutic Sant Antoni renuevan el convenio de colaboración con Baleària, que supondrá una ayuda anual de 7.000 euros en desplazamientos para las tres entidades. El club portmanyí indica en un comunicado que este pacto, desarrollado ininterrumpidamente desde 2010, certifica la gran relación que une a la naviera con las formaciones deportivas náuticas de la isla. De esta manera, las entidades han hecho un uso frecuente y continuo de los ferris de la naviera para trasladar la logística y a los deportistas en los viajes a lo largo de los años.

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Como contraprestación a esta colaboración, los clubes promocionan la imagen de Baleària en los eventos que organizan, así como en las furgonetas y remolques de transporte con los que viajan a las distintas competiciones. Acudieron a la firma de renovación, celebrada en la sede del Club Nàutic Sant Antoni el presidente de la Fundación Balearia, Ricard Pérez; la gerente de la entidad, Maribel Pérez Pastor; el delegado de Baleària en Ibiza y Formentera, Juan Serra Mayans; el presidente del Club Nàutic Sant Antoni, Pep Tur; el vicepresidente del Club Náutico Santa Eulalia, Daniel Juan Ferrer, y el tesorero del Club Náutico Ibiza, Bartolomé Planells.