Sergio Oruj, entrenador del San Pablo-Eivissa: "Tenemos que ser mucho más exigentes si queremos dar un salto de calidad"

En primer lugar, enhorabuena por la renovación. ¿Qué le ha convencido para seguir al frente del San Pablo-Eivissa y qué le ilusiona de este nuevo proyecto?

Lo que más me ilusiona es que estoy en un club donde me dejan trabajar tranquilo y tomar mis propias decisiones. Para un entrenador eso es fundamental. Cuando decidí salir de Ripollet tenía claro que no quería hacerlo solo para una temporada. Venía con la intención de tener continuidad siempre que las cosas funcionaran. Ahora toca formar un buen equipo y, a partir de ahí, crecer. Yo no creo demasiado en los proyectos porque puedes tener uno muy bonito y luego salir mal. Lo importante es trabajar bien desde el primer día.

Esta temporada el equipo ha dado un paso adelante y ha conseguido la permanencia con bastante holgura. ¿Qué nota le pondría al curso y qué ha faltado para aspirar a cotas mayores?

Le pondría un siete. Hemos tenido muchos altibajos y nos ha faltado disponer de una plantilla más amplia. Las lesiones nos hicieron mucho daño y obligaron a jugadoras con pocos minutos a asumir un protagonismo mayor. Eso nos penalizó. También hemos perdido partidos que no deberíamos haber perdido y nos ha faltado regularidad. Aun así, teniendo en cuenta cómo acabamos la segunda vuelta y las bajas que sufrimos, creo que el rendimiento ha sido bueno.

Esta será su segunda temporada en Ibiza. ¿Qué ventajas supone empezar el curso conociendo ya el club, la plantilla y la propia isla?

Es una ventaja importante porque ya conozco el nivel de cada jugadora y ellas también saben cuál es mi nivel de exigencia y cómo trabajo. Eso facilita mucho las cosas. Además, soy un entrenador al que no le gusta cambiar media plantilla cada verano. Prefiero mantener una base sólida e ir haciendo pequeños retoques para seguir creciendo.

De momento el club se ha reforzado con Paula Sánchez. ¿Cuántos fichajes más espera?

Esperamos incorporar dos jugadoras más y, en principio, no habrá ninguna salida.

¿Dónde cree que tiene más margen de mejora el equipo?

Lo primero es mejorar defensivamente. Fuimos un equipo demasiado blando atrás y no podemos conceder tantas ocasiones ni tantos goles. También, en ataque, debemos dejar de depender tanto de una sola jugadora para hacer goles. Tenemos que repartir esa responsabilidad y que el grupo tenga más peso que las individualidades.

Da la sensación de que el objetivo del club ya no es solo la permanencia. ¿El ‘play-off’ puede ser una meta real?

Creo que todavía es pronto para hablar de eso. Es solo la tercera temporada del club en Segunda División y muchas jugadoras nunca han disputado un ‘play-off’ de ascenso. El San Pablo es un club joven y creo que todo debe ir a su ritmo. Lo que sube demasiado rápido muchas veces baja igual de rápido. El salto de Segunda a Primera es enorme. Ahí están los ejemplos del Penya Esplugues y el Chiloeches, que ascendieron la pasada temporada y este año han vuelto a descender. Lo primero es consolidarnos en la categoría y después seguir dando pasos. Además, aquí tenemos el problema añadido de la vivienda, que dificulta mucho atraer jugadoras porque supone un gasto muy importante para el club.

¿Ya saben en qué grupo competirán? ¿Tiene alguna preferencia?

Todavía no. Económicamente nos beneficia más el grupo catalán con Zaragoza, porque reduce mucho los desplazamientos. Deportivamente, quizá el grupo norte sea algo más favorable. Han subido tres equipos y otros han bajado su nivel respecto a temporadas anteriores. Bembrive y Marín seguirán siendo fuertes, Teldeportivo y Valdetires se han reforzado muy bien, pero creo que, si estamos en ese grupo, podremos competir por acabar entre los seis primeros.

¿Qué identidad quiere que tenga el San Pablo-Ibiza sobre la pista?

Quiero un equipo fuerte en defensa, pero también protagonista con el balón. A mí me gusta tener la posesión y ser un equipo valiente y ofensivo. Muchas jugadoras ya conocen perfectamente mi forma de trabajar, así que el modelo no cambiará demasiado. Eso sí, tenemos que dar un paso adelante tanto en ataque como en defensa y mejorar mucho las acciones de estrategia.

Cada temporada se ve más público en los partidos de Es Viver. ¿Qué mensaje le manda a la afición?

Llevo solo un año aquí, pero me gusta seguir mucho el deporte de la isla y veo que cada vez viene más gente a vernos. Me hace especial ilusión ver a tantos niños de la cantera en la grada con sus familias. Eso nos llena de satisfacción y nos obliga a seguir trabajando para devolverles ese apoyo con buenos resultados.

¿Cuáles serán las claves para que el equipo dé ese salto competitivo?

Tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Yo debo exigir más a las jugadoras y ellas también tienen que exigirse más. Sin autoexigencia es imposible crecer. Necesitamos entrenamientos de mayor nivel para competir mejor los fines de semana. Si conseguimos elevar esa intensidad durante toda la temporada, estaremos más cerca de pelear por objetivos importantes.

¿Qué tendría que pasar para que dentro de un año dijera que la temporada ha sido un éxito?

Que seamos un equipo de verdad. Que todas rememos en la misma dirección, juegue quien juegue. Quiero que todas las futbolistas den un paso adelante y asuman más protagonismo. Si conseguimos eso, estoy convencido de que el equipo crecerá y podremos mirar hacia arriba.