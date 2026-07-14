Sant Antoni se tiñe de rojo con la Selección Española

El Passeig de ses Fonts volvió a convertirse este martes en el gran punto de encuentro del fútbol en Sant Antoni. Cientos de aficionados siguieron en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento la victoria de España por 2-0 frente a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en una noche marcada por el gran ambiente y la ilusión de los seguidores de la Roja.

Los asistentes disfrutaron de un partido en el que España confirmó su gran momento con los goles de Mikel Oyarzabal, que abrió el marcador en la primera mitad desde el punto de penalti, y de Pedro Porro, que sentenció el encuentro tras el descanso con un gran remate culminando una brillante acción colectiva. Con este triunfo, el combinado de Luis de la Fuente se clasifica para la gran final del Mundial, que se disputará el próximo domingo, donde se enfrentará al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra