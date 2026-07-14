José Fernández seguirá liderando el proyecto del Gasifred Atlético

Era un secreto a voces y desde este martes es oficial. El Gasifred Atlético anuncia la renovación de José Fernández, que continuará una temporada más al frente del banquillo ibicenco para afrontar un nuevo curso en Segunda División. El entrenador catalán inició su primera etapa en el club durante la temporada 2020/21. Tras abandonar la entidad para dirigir a El Ejido, regresó en el verano de 2022 a un proyecto del que se ha convertido en una de las grandes referencias. Con esta renovación, Fernández cumplirá su sexta temporada al frente del Gasifred.

La continuidad del técnico llega después de una campaña sobresaliente. Bajo su dirección, el conjunto pitiuso ha experimentado un crecimiento constante hasta consolidarse como uno de los equipos más competitivos de la categoría. La pasada temporada firmó una de las mejores clasificaciones de su historia, para finalizar a solo tres puntos del play off de ascenso a Primera División. Además del gran papel liguero, el Gasifred volvió a dejar su sello en la Copa del Rey, donde plantó cara al Jaén Paraíso Interior, vigente campeón del torneo. Los ibicencos estuvieron muy cerca de dar la sorpresa en Sa Blanca Dona, donde acabaron cayendo por un ajustado 2-3 frente al conjunto andaluz, que posteriormente levantaría el título.

Sigue el resto del cuerpo técnico

La entidad ibicenca también confirmó la continuidad del resto del cuerpo técnico. Álvaro seguirá desempeñando las funciones de preparador físico, mientras que Ángel compaginará una temporada más su labor como analista con la de delegado del primer equipo, para dar continuidad al bloque de trabajo que tan buenos resultados ha ofrecido durante el último curso.

Desde el Gasifred destacan que la renovación de José Fernández responde al "convencimiento de que es la persona idónea para seguir liderando el crecimiento del proyecto deportivo". El club subraya su "capacidad para sacar el máximo rendimiento a la plantilla" y valora "el trabajo realizado" desde su regreso al banquillo.

Con la renovación de José Fernández y la continuidad de su cuerpo técnico, el Gasifred apuesta por mantener la estabilidad de un proyecto que ha demostrado ser competitivo y ambicioso, con el objetivo de seguir creciendo y volver a pelear por las posiciones de privilegio en Segunda División