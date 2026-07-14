Jeff Solarin no continuará en el Class Sant Antoni

Jeffrey Oluwatosin Solarin, conocido deportivamente como Jeff Solarin, no continuará en el Class Bàsquet Sant Antoni de Segunda FEB. El club ibicenco y el jugador han decidido separar sus caminos cumplido el contrato que unía a ambas partes. El alero estadounidense se marcha tras haber jugado una temporada con los isleños, con los que se quedó a las puertas del ascenso a Primera FEB.

Solarin participó en 35 encuentros oficiales con los sanantonienses, entre Copa de España, Liga y ‘play-off’ de ascenso. Promedió algo más de 20 minutos en la cancha, con 7,9 puntos por choque y 3,6 asistencias. Su acierto fue del 52% en tiros de dos, del 37,5% en los triples y del 61,2% en los libres, según figura en las estadísticas de la FEB (Federación Española de Baloncesto).

Desde el CB Sant Antoni quisiero agradecer a Solarin su "profesionalidad, implicación y entrega". Además, le desearon "toda la suerte del mundo en su nuevo futuro profesional".