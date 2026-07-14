Cuatro jóvenes talentos de Ibiza competirán en el Campeonato de España Infantil de natación

La natación ibicenca volverá a estar representada en una de las grandes citas del calendario nacional. Del 16 al 19 de julio, cuatro jóvenes nadadores de la isla competirán en el Campeonato de España Infantil de Verano, que se disputará en Las Palmas de Gran Canaria y reunirá a las mejores promesas del país. El Club Náutico Santa Eulalia acudirá al campeonato con María Torres y Martina Noguera, que lograron durante la temporada las exigentes marcas mínimas establecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN) para ganarse un puesto en la competición.

María Torres participará en las pruebas de 50, 100 y 200 metros mariposa, mientras que Martina Noguera competirá en 50 y 100 metros braza, con el objetivo de seguir mejorando sus registros y medirse a las mejores nadadoras de su categoría. Desde el cuerpo técnico del club destacan que la clasificación para un Campeonato de España “ya supone un premio al esfuerzo, la constancia y el trabajo realizado durante toda la temporada”, al tratarse de una competición para la que únicamente acceden los deportistas que acreditan las marcas mínimas exigidas por la RFEN.

Por su parte, el Club Natació Eivissa desplazará a Miquel Llorens y Viola Sirignano, acompañados por su entrenador Darío Gutiérrez. Llorens competirá en las pruebas de 50 metros mariposa y 50 metros espalda, mientras que Sirignano tomará parte en los 50 metros mariposa. Ambos buscarán mejorar sus mejores marcas personales e intentar acercarse a los puestos de final en una competición que reunirá a la élite de la natación infantil española. Con cuatro representantes entre los mejores nadadores del país, la natación pitiusa vuelve a demostrar el buen momento que atraviesa su cantera y afronta el Campeonato de España con la ilusión de seguir acumulando experiencias y buenos resultados al máximo nivel nacional.