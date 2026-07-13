Stoilov no continuará en el Class Sant Antoni

El pívot Emil Stoilov no continuará en el Class Bàsquet Sant Antoni la próxima temporada en la Segunda FEB. El internacional búlgaro, que llegó el pasado verano a la disciplina del conjunto ibicenco y ha sido una pieza clave del equipo, no renovará su contrato y buscará nuevos retos deportivos.

Stoilov se va después de haber participado en 37 partidos oficiales con el equipo de Portmany, promediando 23 minutos y 3 segundos en la pista y 11,8 puntos por encuentro. Sus porcentajes de acierto fueron del 60,9% en tiros de dos y del 72,5% en los triples. Además, apuntó una media de 1,3 asistencias por duelo y 7,4 rebotes. Se consolidó como un jugador diferencial. Desde el CB Sant Antoni quisieron agradecer a Stoilov su "profesionalidad, implicación y entrega". Además, le desearon "toda la suerte del mundo" en su "nuevo futuro profesional".