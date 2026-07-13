Sant Antoni habilitará una pantalla gigante en el Passeig de ses Fonts para seguir la semifinal Francia-España

El Ayuntamiento de Sant Antoni instalará este martes una pantalla gigante en el Passeig de ses Fonts para que residentes y visitantes puedan disfrutar en directo de la semifinal del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Francia.

La retransmisión tendrá lugar el martes 14 de julio, a las 21 horas, convirtiendo el paseo en "un punto de encuentro para vivir conjuntamente uno de los partidos más importantes del campeonato". Con esta iniciativa, el Consistorio "invita a la ciudadanía a compartir la emoción del encuentro y apoyar a la selección española en un ambiente festivo y familiar".