Campaña de julio
Fútbol
Sant Antoni habilitará una pantalla gigante en el Passeig de ses Fonts para seguir la semifinal Francia-España
La retransmisión tendrá lugar este martes a las 21 horas
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Ibiza
El Ayuntamiento de Sant Antoni instalará este martes una pantalla gigante en el Passeig de ses Fonts para que residentes y visitantes puedan disfrutar en directo de la semifinal del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Francia.
La retransmisión tendrá lugar el martes 14 de julio, a las 21 horas, convirtiendo el paseo en "un punto de encuentro para vivir conjuntamente uno de los partidos más importantes del campeonato". Con esta iniciativa, el Consistorio "invita a la ciudadanía a compartir la emoción del encuentro y apoyar a la selección española en un ambiente festivo y familiar".
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