El O Beach Ibiza Gimnástica Club confirma su hegemonía nacional con otra plata en el Campeonato de España

El O Beach Ibiza Gimnástica Club continúa escribiendo páginas doradas para la gimnasia ibicenca. El conjunto infantil (10-12 años) se proclamó este fin de semana subcampeón de España en el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo, disputado entre el 10 y el 12 de julio en el Palacio de los Deportes de Huesca. El equipo ibicenco, único representante balear en la competición, firmó un nuevo éxito nacional al encadenar tres temporadas consecutivas en el podio del Campeonato de España, un logro al alcance de muy pocos clubes. Después de conquistar el título nacional en 2024, las gimnastas han repetido la medalla de plata tanto en 2025 como en 2026, consolidando un proyecto que no deja de crecer.

El conjunto estuvo formado por Ada Mediero, Ainara Martín, Pilar de la Cruz, Sofía Carreño y Valentina Opuszka, bajo la dirección técnica de Paola Salsoso, y presentó una original coreografía inspirada en Los Picapiedra, acompañada de una música muy dinámica y unos llamativos maillots naranjas que conectaron con el público desde el primer momento. La expedición se desplazó a Huesca el jueves y el viernes realizó el entrenamiento oficial ante el panel de jueces. El sábado, las ibicencas defendieron su ejercicio con energía y elegancia, pese a algunas pequeñas imprecisiones, obteniendo una puntuación de 12,866.

En la jornada decisiva del domingo ofrecieron una actuación "todavía más sólida y segura sobre el tapiz". Aunque la nota fue de 12,232, ligeramente inferior a la del primer día, las puntuaciones descendieron de forma generalizada en prácticamente todas las categorías. La suma de ambos ejercicios otorgó al conjunto una puntuación total de 25,098, suficiente para proclamarse subcampeón de España y volver a subir al podio nacional.

“Este resultado confirma el enorme trabajo, el compromiso y el talento de estas niñas. Mantenerse durante tres años consecutivos entre los mejores equipos de España demuestra el esfuerzo que realizan día a día y nos anima a seguir creciendo”, destacó la directora técnica, Paola Salsoso. El campeonato estuvo además condicionado por la intensa ola de calor que afectó a Huesca durante todo el fin de semana. Las altas temperaturas dificultaron el descanso y la recuperación de las deportistas, mientras que el Palacio de los Deportes presentó unas condiciones muy exigentes tanto para las gimnastas como para el público al no disponer de una climatización suficiente.

Tras este nuevo éxito, el O Beach Ibiza Gimnástica Club continuará trabajando durante el verano en el pabellón de Ses Païsses gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni. La entidad ya prepara sus próximos compromisos internacionales, aunque todavía existe incertidumbre sobre la celebración de la Mediterranean Countries Cup, prevista para octubre en Chipre debido a la situación de inestabilidad que vive la región. Paralelamente, el club estudia la posibilidad de participar en una competición europea que se celebrará en septiembre en Budapest.