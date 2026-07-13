Nur Gómez, arquera de Ibiza, planta cara en la Copa del Mundo de Madrid y cae por solo dos puntos

La arquera ibicenca Nur Gómez Bufí, del Club Es Cubells, ha representado al tiro con arco pitiuso en la Hyundai Archery World Cup – Stage 4, disputada en Madrid del 7 al 12 de julio. La capital española acogió la cuarta prueba del circuito mundial de World Archery, reuniendo a algunas de las mejores especialistas del panorama internacional. La competición comenzó marcada por las inclemencias meteorológicas. La fase clasificatoria de arco compuesto tuvo que suspenderse durante el descanso debido a una intensa tormenta, por lo que los resultados obtenidos tras las primeras 36 flechas fueron los que se tomaron como referencia para establecer el cuadro de eliminatorias.

En su primera eliminatoria, Nur Gómez Bufí se enfrentó a la estonia Meeri-Marita Paas en un duelo muy igualado. La arquera ibicenca mostró un buen nivel durante todo el enfrentamiento, aunque finalmente cedió por un ajustado 142-144, quedándose a tan solo dos puntos de superar la eliminatoria. La presencia de Gómez en una competición de estas características supone un "nuevo paso" en su trayectoria deportiva. Competir en una Copa del Mundo permite "medirse con la élite internacional y adquirir experiencia en un escenario de máxima exigencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia".

Desde el Club Es Cubells se valora "la participación" de la arquera ibicenca, tanto por "el nivel mostrado como por el trabajo realizado para alcanzar una cita de esta magnitud". Su presencia en Madrid "refleja el esfuerzo y la constancia desarrollados durante la temporada y supone un motivo de orgullo para el club y para el tiro con arco de Ibiza". Con esta experiencia internacional, Nur Gómez continúa sumando kilómetros, aprendizaje y confianza de cara a los próximos compromisos deportivos, consolidando su progresión y demostrando que el trabajo diario permite competir de tú a tú con algunas de las mejores arqueras del mundo.