El Ibiza Tops Fútbol Playa reúne a mas de 300 jugadores y corona a sus campeones

El torneo Ibiza Tops Fútbol Playa, celebrado del 6 al 12 de julio en Cala Llonga, concluyó con un rotundo éxito de participación y organización tras reunir a más de 300 jugadores de todas las categorías. La competición contó con un "elevado nivel deportivo", ya que los distintos equipos estuvieron formados por "algunos de los mejores futbolistas de la isla", ofreciendo una semana de "grandes partidos sobre la arena".

El ambiente fue uno de los "aspectos más destacados" del campeonato. Las fases finales registraron una gran afluencia de público, que disfrutó de un espectáculo marcado por la igualdad, la emoción y la calidad de los participantes. Desde la organización destacaron, además, que "el principal objetivo se cumplió con creces: que los jugadores disfrutaran de una experiencia deportiva y de convivencia durante toda la semana".

En la categoría benjamín, el título fue para el BlackBuddha FC, con William como mejor jugador del torneo, Nil como máximo goleador y Guille como mejor portero. En alevines, el campeón fue el Ibiza Warriors, que además dominó los premios individuales gracias a Markel, elegido mejor jugador y máximo goleador, mientras que Luca Bordon recibió el galardón al mejor guardameta. En la categoría infantil, Los Brothers FC se proclamó campeón. Jhoan firmó un torneo sobresaliente al llevarse los premios al mejor jugador y máximo goleador, mientras que Adonay fue distinguido como mejor portero.

En cadetes, el título fue para La Selva FC. Leo Bernardi fue elegido mejor jugador, Jan terminó como máximo goleador y Álex recibió el reconocimiento al mejor portero. Por último, en la categoría juvenil-sénior, el campeonato fue para el Sra Miriam FC. Antonio fue nombrado mejor jugador, Andrés acabó como máximo realizador del torneo y Xisco fue elegido mejor portero. Con una alta participación, un gran nivel competitivo y una excelente respuesta del público, el Ibiza Tops Fútbol Playa volvió a consolidarse como una de las citas estivales de referencia del fútbol playa en la isla.