Ibiza Estiuball 3x3 calienta motores para una nueva edición del baloncesto urbano en la ciudad

El torneo de verano Ibiza Estiuball 3x3 volverá a reunir a jugadores y aficionados al baloncesto del 3 al 7 de agosto en las pistas del CEIP Sa Bodega, consolidándose como una de las "citas estivales de referencia para este deporte en la isla". El evento, centrado en la modalidad 3x3, ofrecerá cinco días de competición en un ambiente deportivo y familiar, con la participación de equipos desde la categoría Baby hasta Veteranos. La organización mantiene abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 19 de julio. Los equipos interesados podrán formalizar su inscripción a través de la página web del evento. Además, los equipos vencedores de cada categoría recibirán premios, y todos los participantes obtendrán una camiseta exclusiva conmemorativa del torneo.

“Ibiza Estiuball 3x3 apuesta por acercar el baloncesto a todos los públicos y convertir las pistas del CEIP Sa Bodega en un punto de encuentro para jugadores, familias y aficionados durante una semana en la que el deporte y la convivencia serán los grandes protagonistas”, ha explicado la presidenta del CB Sa Bodega, Patri Verdugo. Por último, la segunda teniente de alcalde y concejala de Deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, ha señalado que el 3x3 es una modalidad dinámica, atractiva y muy accesible que anima a la participación y crea vínculos entre los amantes del deporte. “Este torneo volverá a ser una fiesta del baloncesto, así que animamos a los apasionados del baloncesto que se apunten al Ibiza Estiuball 3x3, organizado por el CB Sa Bodega”, ha concluido Fuster.