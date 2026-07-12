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La nadadora de Ibiza Renée Álvarez firma un triplete de oro en el Campeonato de España

La atleta del CN Santa Eulalia se proclama campeona de España en 200 espalda y 400 estilos tras conquistar también el oro en 200 estilos

Fran Pérez y Rafael Reyes se imponen en sus categorías en el Balear de Aguas Abiertas

Renée Álvarez con las dos medallas conseguidas este sábado.

Renée Álvarez con las dos medallas conseguidas este sábado. / CNSE

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

El Club Náutico Santa Eulalia cerró este sábado una jornada inolvidable gracias a la actuación de Renée Álvarez en el Campeonato de España Alevín que se disputa desde el miércoles en Cádiz. La nadadora ibicenca se proclamó campeona de España en los 200 metros espalda y, apenas unos minutos después, volvió a subir a lo más alto del podio al conquistar el oro en los 400 metros estilos, disputados en formato contrarreloj.

Con estos dos nuevos triunfos, Renée Álvarez pone el broche de oro a un campeonato excepcional, ya que abandona Cádiz con tres medallas de oro, después de haberse proclamado también campeona de España en los 200 metros estilos.

Los éxitos del Club Náutico Santa Eulalia no terminaron ahí. Dos de sus deportistas también brillaron este sábado en el Campeonato de Baleares de Aguas Abiertas, celebrado en Palma. Fran Pérez completó una gran actuación al finalizar tercero de la clasificación absoluta y proclamarse campeón en la categoría Máster 45, mientras que Rafael Reyes cruzó la meta en la cuarta posición absoluta, resultado que le permitió conquistar el título de campeón en Máster 35.

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De esta manera, el Club Náutico Santa Eulalia completa un fin de semana sobresaliente, con un balance de tres títulos nacionales y dos campeonatos baleares que confirman el excelente momento que atraviesa la entidad ibicenca

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