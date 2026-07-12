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La ibicenca Juana María Roig conquista el Trofeo Porsche en el CSI de A Coruña

La amazona pitiusa se adjudicó la victoria por solo cuatro centésimas sobre Viktor Kurguzov

Juana María Roig posa feliz con el Trofeo Porsche

Juana María Roig posa feliz con el Trofeo Porsche / Casas Novas

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Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

La amazona ibicenca Juana María Roig volvió a demostrar su enorme proyección al imponerse este sábado en el Trofeo Porsche, una de las pruebas del CSI1* del Concurso Internacional de Salto de A Coruña, disputado en el prestigioso Centro Ecuestre Casas Novas.

Con solo 16 años, la alumna de Kevin González de Zárate firmó un recorrido impecable con ‘Jill Donna’ sobre un trazado de 1,25 metros, parando el cronómetro en 61,89 segundos. Ese registro le permitió adjudicarse la victoria por un margen mínimo de cuatro centésimas sobre el ruso Viktor Kurguzov, que finalizó segundo con ‘Canaska du Park’ tras marcar un tiempo de 61,93.

La prueba reunió a 19 participantes y dejó una clasificación muy igualada, con doce recorridos sin penalización, por lo que el cronómetro terminó siendo decisivo para decidir el triunfo. El podio lo completó la también española Chantal Fernández Sáez, que, montando a ‘Bubalu’, firmó un tiempo de 63,75 segundos.

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La victoria de Juana María Roig supone un nuevo éxito internacional para la joven amazona ibicenca, que continúa consolidándose como una de las grandes promesas de la hípica española con triunfos de prestigio en escenarios del máximo nivel como Casas Novas.

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