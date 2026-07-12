Horizon d'Almani reina en la gran cita de trote de Sant Rafel

El Hipódromo de Sant Rafel vivió este sábado una nueva jornada de trote que tuvo como plato fuerte el Premi Nino Le Blond, reservado para caballos cheval français y dotado con 1.500 euros en premios. La victoria fue para Horizon d’Almani (FR), conducido por José Luis Torres Marí, que se impuso con autoridad sobre los 2.500 metros para adjudicarse la prueba más importante de la velada.

El segundo puesto fue para Ideal Thoris (FR), con Adrián Escandell Cárdenas a las riendas, mientras que Just Be Yourself (FR), guiado por Llorenç Ferrer Capó, completó el podio. Extra du Chatault (FR), Gitano de Feline (FR) y Gosse d’Urzy (FR) ocuparon las siguientes posiciones en una carrera que reunió a varios de los mejores especialistas franceses.

La jornada comenzó con el Premi Castan, reservado a potros nacionales de dos años, donde Onyx du Crack, con Juan Costa Tur como conductor, se llevó el triunfo por delante de Ormay Plus y Odisea Sala. En el Premi Coquin de Drujon, disputado bajo la modalidad de hándicap, el vencedor fue Invictus CB, conducido por Julio Mari Torres. La segunda plaza fue para Maldiva des Puig, mientras que Keysha des Puig terminó tercera.

El Premi Crisly, primera de las pruebas internacionales de la noche, cayó del lado de Indian Crown HM, con Marc Roig Mestre a las riendas. John Wayne HM finalizó segundo y El Amor de Ka (FR) ocupó la tercera posición.

Por su parte, el Premi Nino Le Blond, también de carácter internacional, tuvo como ganador a Karateka Plus, conducido por Antonio Escandell Serra. Iohdeco TF fue segundo y Emre Winner cerró las posiciones de honor antes de la gran carrera final que puso el broche a la reunión.