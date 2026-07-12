Dani Curreu, presidente de Dirt Riders y diseñador: "El Parc Motor volverá a situar a Ibiza en el mapa mundial del motocross"

¿Qué significa para usted ver que el Parc Motor de Sa Coma ya es una realidad?

Después de tantos años de espera, ver que Ibiza por fin va a tener un circuito oficial de motocross es una enorme satisfacción y una alegría para todos los pilotos ibicencos y para los aficionados a este deporte. Llevamos más de treinta años luchando para contar con unas instalaciones dignas donde poder entrenar y albergar campeonatos oficiales. Ibiza siempre fue un referente y una isla pionera en el motocross gracias al mítico circuito de Cap Martinet, donde incluso grandes pilotos mundialistas realizaban sus pretemporadas. Ahora podremos recuperar parte de esos orígenes, volver a situar a la isla en el mapa de este deporte.

¿Qué va a encontrar el aficionado cuando el circuito esté terminado? ¿Qué tendrá de especial respecto a otros de España?

Los aficionados se encontrarán un circuito que cumple con todas las exigencias de la Real Federación de Motociclismo Española para albergar campeonatos oficiales. Los pilotos podrán entrenar de forma profesional, preparar las competiciones y, por fin, correr en casa delante de su afición. Además, será un circuito muy diferente al resto de España porque ha tenido que adaptarse a unas exigencias medioambientales muy estrictas. Para cumplir con la normativa de sonometría se ha construido por debajo de la cota natural del terreno, con grandes taludes laterales que reducen la propagación del ruido y que, al mismo tiempo, servirán como graderío natural. Eso lo convierte en un circuito prácticamente único en España.

Como diseñador del anteproyecto, ¿cuáles fueron los principales retos?

Yo redacté el anteproyecto inicial, diseñando el trazado y adaptándolo a la normativa de motocross de la Federación Española. En un principio el proyecto contemplaba un auténtico Parc Motor, con circuitos de motocross, autocross, quads y radiocontrol, pero posteriormente la parcela se redujo por cuestiones administrativas y únicamente pudo mantenerse el circuito de motocross. A partir de ahí se incorporó el ingeniero industrial Javier Ripoll, encargado de redactar el proyecto definitivo e integrar todas las medidas correctoras necesarias para cumplir la normativa urbanística y medioambiental. Han sido muchos años de trabajo en los que el Consell y los técnicos han tenido que modificar y adaptar el proyecto hasta conseguir el informe favorable de la Comisión de Medio Ambiente. Yo he colaborado aportando mi experiencia como piloto y como autor del anteproyecto, mientras que los ingenieros se han encargado de desarrollar todas las justificaciones técnicas necesarias para obtener la licencia. Sin duda, el mayor reto ha sido cumplir con los requisitos de sonometría.

Dani Curreu en un circuito / DI

¿Está preparado para albergar grandes campeonatos?

El circuito estará preparado para albergar campeonatos nacionales, europeos e incluso mundiales. Evidentemente, la normativa de la Federación Española y de la Federación Internacional cambia constantemente y, si algún día se decide organizar una prueba de ese nivel, habrá que adaptarse a los requisitos. Pero la ilusión es precisamente esa: poder traer grandes campeonatos para ayudar a desestacionalizar la temporada turística y generar actividad deportiva todo el año. Sería muy importante poder acoger presentaciones oficiales de equipos, entrenamientos de pretemporada y competiciones nacionales e internacionales.

¿Cuánto ha perjudicado a los pilotos ibicencos no disponer de un circuito permanente?

Ha hecho muchísimo daño. No disponer de un circuito ni de unas instalaciones dignas ha obligado durante años a los pilotos ibicencos a salir de la isla para poder entrenar o competir. El mejor ejemplo es Elías Escandell, que tuvo que trasladarse con su familia para poder seguir creciendo como piloto, porque en Ibiza era imposible preparar una temporada sin un circuito oficial. Aun así, nuestros pilotos han seguido consiguiendo títulos autonómicos y nacionales entrenando en condiciones muy complicadas.

¿Puede marcar un antes y un después?

Estoy convencido de que sí. Ibiza tiene una cantera espectacular incluso sin disponer de instalaciones. Desde la escuela de motocross Dirt Riders y otros clubes están saliendo pilotos de las categorías de 50, 65 y 85 centímetros cúbicos que ya compiten a nivel autonómico, nacional e incluso europeo, y muchos de ellos han conseguido títulos importantes. Si todo eso se ha logrado sin un circuito adecuado, imagínate lo que puede pasar cuando los niños tengan un lugar donde entrenar de forma segura y continua.

Imagen de archivo. / DI

¿Qué otros usos tendrá el recinto?

El uso principal será el motocross, tanto para entrenamientos oficiales como para la organización de campeonatos. También podrá albergar presentaciones de equipos y marcas, cursos de conducción y tecnificación para pilotos o diferentes actividades relacionadas con el mundo del motor. Además, creemos que puede tener otras utilidades muy interesantes. Por ejemplo, servir para la formación de cuerpos como la Guardia Civil de Tráfico o el Seprona, que realizan este tipo de prácticas en circuitos especializados de la Península. Es una instalación con muchas posibilidades y creemos que se le puede sacar un gran rendimiento durante todo el año.

Durante años el proyecto parecía condenado a no salir adelante. ¿Llegó a perder la esperanza?

Claro. Imagínate si llevamos años esperando que yo empecé a competir siendo un niño y casi me voy a retirar antes de ver terminado el circuito. Ha habido momentos en los que muchos perdimos la esperanza. Por eso quiero agradecer especialmente el trabajo de todas las personas que han hecho posible que este proyecto salga adelante y, en especial, al conseller Salvador Losa. Gracias al esfuerzo de mucha gente, el Circuito de Sa Coma ya es una realidad.

Cuando vea a un niño ibicenco llegar al Campeonato de España entrenando en Sa Coma, ¿sentirá que todo ha merecido la pena?

Sin ninguna duda. Cada piloto ibicenco que compite, ya sea en un campeonato pitiuso, balear, nacional, europeo o mundial, ya es un motivo de orgullo. El motocross es un deporte muy duro física, mental y económicamente. Si las nuevas generaciones pueden hacerlo entrenando en Sa Coma, significará que todo este esfuerzo habrá valido la pena.