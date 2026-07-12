Bronce para el Club Nàutic Sant Antoni en el Campeonato de España Sprint de Piragüismo

El equipo de K4 Mujer Cadete del Club Nàutic Sant Antoni, formado por Gabriela Mendes, Odalis Posado, Laura Rubio y Berta Sans, ha logrado hoy un hito histórico para el piragüismo ibicenco, al obtener la medalla de bronce en el Campeonato de España Sprint, que se ha disputado este fin de semana en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra). Las cuatro palistas han realizado una competición soberbia y únicamente han sido superadas por los combinados del Club Náutico de Cobres (Galicia) y el Club Marítimo de Mahón (Menorca).

El triunfo de las palistas del CNSA es máximo si se tiene en cuenta que a esta prueba nacional han acudido 81 clubes de todo el país. Es Nàutic, además, ha logrado conquistar la 18ª posición en la clasificación por , lo que también constituye un "gran resultado".

Todas las pruebas se realizaron sobre una distancia de 500 metros, con unas excelentes condiciones climatológicas durante todo el fin de semana, y hay que destacar también la quinta plaza obtenida por Gabriela Mendes en K1 Cadete B y en K2 Cadete, junto a Odalis Posado.

Mendes, pese a ser su primer año en esta categoría, al igual que ocurre con sus compañeras Odalis y Laura, ya demostró el pasado fin de semana estar en una gran forma física al obtener una triple medalla de oro en el Campeonato de Balears Sprint, en K1, K2 y K4, junto a estas mismas compañeras.

Muy valiosa ha sido también la aportación de Berta Sans, que pertenece al Club Nàutic Ciutadella (Menorca) y que se incorporó a las filas del CNSA hace dos meses, para cubrir el inesperado abandono de una de las integrantes del K4 de Sant Antoni. “Un cambio de urgencia que ha acabado teniendo un resultado muy positivo”, ha explicado el entrenador del equipo, Eduardo Prendes.

La propia Sans ha obtenido también una gran marca a nivel individual, al situarse también en quinta posición en K1 Mujer Cadete A. Asimismo, Laura Rubio fue novena en la Final C de K1 Mujer Cadete B y Liam López e Izan Pascual (Cadetes B) no lograron pasar las series clasificatorias contrarreloj en K1 y K2.

“Estamos muy contentos y satisfechos con los resultados obtenidos por las chicas del equipo. Han trabajado con mucha constancia y motivación durante meses y han logrado una gran recompensa. Además, Gabriela, Odalis y Laura están aún en su primera temporada en categoría Cadete, por lo que la motivación para afrontar el próximo año es aún mayor tras estos brillantes resultados alcanzados en Galicia”, ha añadido Prendes.