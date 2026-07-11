Juan Ruiz, presidente del Gasifred Atlético: "El presupuesto destinado a viviendas asciende a 110.000 euros, una barbaridad"

¿Qué balance hace de la última temporada?

La valoración es muy positiva, sobre todo si la comparamos con la anterior, cuando sufrimos hasta el final para evitar el descenso. Este año hemos terminado séptimos y nos hemos quedado a solo dos puntos de disputar el play-off de ascenso a Primera División. Creo que ha sido una temporada muy buena.

Después de ese rendimiento, ¿cómo afrontan la próxima temporada?

Habrá algunos cambios, pero la noticia más importante es la renovación de José Fernández. Hemos alcanzado un acuerdo para que continúe dos temporadas más, con una tercera opcional. Ha sido la piedra angular del proyecto y gran parte del éxito de la temporada pasada se debe a su trabajo. A partir de ahí hemos empezado a planificar la plantilla con una idea muy clara: primero dejar salir antes de incorporar jugadores. Las bajas confirmadas son Ricardo, Uge, Faly, Usama, Pablo, Roger, Xavi Cols, Raúl y Llopis. Algunas eran inevitables. Por ejemplo, Faly se marcha al Córdoba, de Primera División, mientras que Uge ha decidido regresar a un equipo de su tierra, de una categoría similar. En cuanto a las renovaciones, seguirán Juanan, Iker, Caruso, Hugo, Vicent y Álvaro Buitre, con quien ya hemos alcanzado un acuerdo para que continúe en el equipo.

¿Y qué incorporaciones han realizado?

Hemos confeccionado una plantilla muy competitiva. Han llegado Javi Iniesta, ala procedente del filial de ElPozo Murcia, y Antonio David, cierre que también pertenecía al filial murciano. Regresa además Álex García, un viejo conocido del club que ya militó aquí hace dos o tres temporadas antes de marcharse al Noia, en Primera División. Es un ala zurdo que conocemos perfectamente. También incorporamos a Manu del Moral, procedente del Martorell, un jugador que puede actuar tanto de ala como de pívot. Desde ese mismo club llega Abde, otro ala zurdo, mientras que Jon, pívot procedente de El Ejido, también reforzará la plantilla. En la portería también habrá novedades. Han llegado Adrián García, procedente del Burela, y Ángel, que llega desde el Martorell. Además, recientemente hemos renovado al preparador físico, Álvaro, que seguirá formando parte del cuerpo técnico junto al entrenador, como ya hizo durante las dos últimas temporadas.

Entonces, ¿se puede decir que la plantilla está cerrada?

Sí. La idea es trabajar con una plantilla de 14 jugadores y dejar una ficha libre. Siempre nos gusta reservar esa plaza por si aparece alguna oportunidad interesante antes del cierre del mercado de septiembre o, sobre todo, pensando en el mercado invernal de enero, dependiendo de cómo marche la temporada. Salvo alguna opción muy especial, podemos decir que la plantilla está prácticamente cerrada.

Imagino que, como todos los años, una parte importante del presupuesto se destina a la vivienda de los jugadores.

Es uno de los grandes problemas que tenemos por la propia idiosincrasia de Ibiza. Hay un par de jugadores que prefieren buscar un piso para vivir con sus parejas o tener más intimidad, y eso nos ayuda un poco, pero aun así el presupuesto destinado a viviendas asciende este año a unos 110.000 euros. Para un club como el nuestro es una auténtica barbaridad. Si pudiéramos reducir esa cifra a la mitad podríamos destinar mucho más dinero a reforzar la plantilla, pero es prácticamente imposible. Ahora mismo tendremos cuatro pisos para los jugadores y es un gasto enorme. Ojalá las administraciones también pensaran en los clubes deportivos. Igual que se buscan viviendas para policías o guardias civiles durante el verano, quizá también podrían estudiarse soluciones para los equipos que competimos a nivel nacional. Todos sufrimos este problema y pagar 110.000 euros solo en alquileres es un golpe muy duro para cualquier presupuesto. Estamos en Ibiza y tenemos que convivir con esta realidad, por lo que controlamos hasta el último euro que gastamos.

El Gasifred volvió a firmar un gran papel en la Copa del Rey. ¿Qué supone esta competición para el club?.

Para nosotros la Copa del Rey siempre es un premio, tanto para el club como para los jugadores. El año pasado, después de superar la primera eliminatoria, nos tocó el Jaén Paraíso Interior, que terminó proclamándose campeón. Dentro de nuestras posibilidades les hicimos sufrir y vivimos un ambiente espectacular en el pabellón. Este tipo de partidos ayudan muchísimo al crecimiento del club. En los últimos años hemos tenido la suerte de recibir en Ibiza a equipos de Primera División. Pasaron por aquí Valdepeñas, Burela, al que conseguimos eliminar cuando militaba en la máxima categoría, y también Movistar Inter, que ha venido ya en dos ocasiones. Son encuentros que ilusionan a la afición y dan prestigio al club. Esta temporada volveremos a disputar la Copa del Rey por méritos propios. Lo normal es que en la primera eliminatoria nos enfrente a un rival de Segunda B, probablemente del grupo catalán, aunque todavía no se ha celebrado el sorteo. Nuestra ilusión es superar esa ronda y volver a recibir en Ibiza a un equipo de Primera División, ya que el formato obliga al conjunto de superior categoría a jugar en la pista del rival de menor categoría.

La base siempre ha sido una prioridad para el Gasifred. ¿Qué novedades habrá esta temporada?

Es una de las noticias que más ilusión nos hace. Llevábamos varios años trabajando en ello y por fin hemos podido dar el paso de poner a una persona al frente de toda la estructura de cantera. Hemos confiado esa responsabilidad a Juanan Torres, que además de seguir siendo uno de los porteros del primer equipo tiene muchísima experiencia en el trabajo de base. Queríamos que fuese una persona de Ibiza porque creemos que eso garantiza continuidad. La pasada temporada hicimos una prueba piloto con un equipo de edad infantil-cadete y el resultado fue muy positivo. Este año queremos dar un paso más y sacar equipos en cinco categorías: prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete. Además, seguiremos apostando por el fútbol sala femenino con la intención de volver a competir en la Liga de Ibiza.