Natación
El Club Natació Eivissa celebra el bronce de David Cardona en el Campeonato de España
El nadador ibicenco fue tercero en los 200 metros libres, mientras que Álvaro Molina rozó el 'top-10' en los 800 libres y Kim Chiara Rouz completó su participación en Cádiz
El Club Natació Eivissa continúa cosechando buenos resultados en el Campeonato de España Alevín, que se disputa en Cádiz. La gran noticia de la jornada llegó de la mano de David Cardona Vega, que se proclamó medalla de bronce en los 200 metros libres tras firmar un tiempo de 2:15.78.
El joven nadador ibicenco volvió a demostrar su gran nivel en una de las pruebas más exigentes del campeonato y logró subir al tercer escalón del podio nacional, confirmándose como una de las grandes promesas de la natación balear.
Además, Cardona completó una intensa jornada con una posición número 11 en los 100 metros mariposa, mientras que el jueves concluyó 12 en los 50 metros libres. Su participación en el campeonato aún no ha terminado, ya que todavía le restan por disputar las pruebas de 100 y 400 metros libres.
Por su parte, Álvaro Molina Bernaus firmó una destacada posición número 10 en los 800 metros libres, quedándose muy cerca del ‘top 10’ nacional, y este viernes fue 24.º en los 200 metros libres. El nadador del CN Eivissa pondrá el broche a su campeonato con la disputa de los 400 metros libres.
La tercera representante del club, Kim Chiara Roux, concluyó su participación en el Nacional con una 30.ª posición en los 50 metros libres, completando así su presencia en la competición.
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