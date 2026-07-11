El Campus del Atlético de Madrid cierra "con éxito" una semana de formación junto a la Peña Deportiva

El Campus Nacional de la Academia del Atlético de Madrid en colaboración con la Peña Deportiva cierra una semana de formación y actividades con un balance "muy positivo". Una iniciativa que durante cinco días ha reunido en Santa Eulària a 42 niños y niñas para disfrutar de "una experiencia deportiva basada en la metodología del club rojiblanco".

Del 6 al 10 de julio, los participantes han trabajado sobre el césped siguiendo el método de formación de la Academia del Atlético de Madrid, combinando el aprendizaje técnico y táctico con la educación en valores, uno de los "pilares fundamentales del proyecto".

El campus ha contado con un "equipo técnico de primer nivel" formado por cuatro entrenadores con titulación UEFA PRO, además de un entrenador específico de porteros, permitiendo ofrecer una "atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada participante".

Al frente del campus ha estado Óscar Sibert, entrenador que acumula once años de experiencia en la Academia del Atlético de Madrid y que, desde hace dos temporadas, ejerce como coordinador del fútbol siete de la entidad madrileña. Su presencia ha permitido "trasladar a Ibiza la metodología oficial del club colchonero y acercar a los jóvenes futbolistas una forma de trabajar basada tanto en el rendimiento deportivo como en el crecimiento personal".

A lo largo de la semana se han "desarrollado múltiples sesiones de entrenamiento, complementadas con actividades orientadas a la convivencia y al bienestar de los participantes". El miércoles tuvo lugar una charla centrada en la "formación en valores", mientras que cada jornada contó con momentos de recuperación, piscina y fruta fresca para "favorecer unos hábitos saludables dentro de la práctica deportiva".

La programación concluyó con una ceremonia de clausura en la que todos los participantes recibieron su diploma acreditativo, poniendo el broche final a una semana de aprendizaje, compañerismo y diversión.

Desde la SCR Peña Deportiva quisieron "agradecer tanto al Atlético de Madrid como a todos los participantes la celebración de este campus tan especial". Valoraron "el desarrollo de esta semana de trabajo y la respuesta de las familias", y reafirmaron "el compromiso del club con la formación de los más jóvenes".