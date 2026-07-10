Fútbol sala femenino
Paola Corona seguirá defendiendo la portería del San Pablo-Eivissa
La guardameta, que llegó el pasado verano procedente del CD Guadalcacín, continuará una temporada más en el conjunto de Ca n'Escandell
El San Pablo-Eivissa continúa dando forma a su plantilla para la próxima temporada, en la que volverá a competir en Segunda División. El conjunto de Ca n’Escandell, que el pasado martes anunció la renovación de su entrenador, Sergio Oruj, confirmó este viernes la continuidad de la guardameta Paola Corona, que seguirá una campaña más defendiendo la portería del equipo pitiuso.
La portera llegó a Ibiza el pasado verano procedente del CD Guadalcacín, conjunto de Primera División, y no tardó en hacerse con la titularidad gracias a su seguridad bajo palos, su regularidad y el nivel mostrado durante toda la temporada. Con esta renovación, el San Pablo-Eivissa se asegura la continuidad de una de las piezas importantes de su proyecto deportivo.
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