La nadadora de Ibiza Renée Álvarez conquista el oro nacional en los 200 estilos

La nadadora del Club Náutico Santa Eulària Renée Álvarez se proclamó este viernes campeona de España alevín de 200 metros estilos, después de imponerse en la final disputada en el Campeonato de España que se celebra en Cádiz con un excelente registro de 2:30.12.

La joven deportista partía como la gran favorita tras acreditar el mejor tiempo de inscripción y confirmó todos los pronósticos sobre la piscina, dominando la prueba para colgarse la medalla de oro y sumar un nuevo éxito para la natación pitiusa.

El título nacional llega, además, apenas 24 horas después de otra sobresaliente actuación de la ibicenca. El viernes rozó el podio al finalizar cuarta en la final de los 100 metros espalda, quedándose muy cerca de las medallas, y también logró una meritoria sexta posición en los 800 metros libres, confirmando su enorme regularidad y su capacidad para rendir al máximo nivel en pruebas de estilos muy diferentes.

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Con este oro, Renée Álvarez culmina un campeonato sobresaliente y vuelve a demostrar que es una de las grandes promesas de la natación balear y nacional en categoría alevín, refrendando el excelente trabajo que viene realizando el Club Náutico Santa Eulalia en la formación de jóvenes talentos.