Natación
El CN Eivissa acude al Campeonato de España de natación con tres jóvenes promesas
David Cardona, Álvaro Molina y Kim Chiara Roix compiten desde este jueves en Cádiz con el objetivo de firmar una gran actuación
El Club Natació Eivissa estará representado por tres nadadores en el Campeonato de España Alevín de Verano, que se celebra desde este jueves hasta el domingo en Cádiz, una de las citas más importantes del calendario nacional de categorías inferiores.
La principal baza del conjunto ibicenco será David Cardona Vega (2014), que afrontará un exigente programa de cinco pruebas: 50, 100, 200 y 400 metros libres, además de los 100 metros mariposa. El joven nadador parte con opciones de clasificarse para las finales en todas ellas.
Junto a él competirá Álvaro Molina Bernaus (2014), inscrito en los 200, 400 y 800 metros libres. En esta última distancia nadará en la serie rápida, reservada para los mejores tiempos de inscripción. La representación del CN Eivissa la completará Kim Chiara Roix (2014), que participará en los 50 metros libres con el objetivo de rebajar su mejor marca personal de la temporada.
Con esta participación, el club ibicenco vuelve a estar presente en un Campeonato de España, consolidando el buen trabajo que realiza con su cantera y confiando en que sus jóvenes nadadores continúen creciendo entre la élite nacional.
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