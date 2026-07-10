El Club O Beach Ibiza acusa a la Federación Balear de Gimnasia de abandonar la gimnasia estética de grupo

La directora técnica del Club O Beach Ibiza, Paola Salsoso, quiere hacer pública la situación que, según denuncia, viene sufriendo la gimnasia estética de grupo en las Islas Baleares desde su incorporación a la Federación Española de Gimnasia hace tres temporadas.

El Club O Beach Ibiza representa actualmente a Baleares en los Campeonatos de España de Gimnasia Estética de Grupo, donde ha conseguido una medalla de oro y una medalla de plata en temporadas anteriores .

Según denuncia el club, durante estos tres años la Federación Balear de Gimnasia "no ha impulsado ni promovido esta modalidad deportiva, pese a las reiteradas solicitudes de actuaciones o información remitidas por el club", que afirman "no haber obtenido respuesta".

El club sostiene que la pasada temporada tuvo que reclamar que la Federación Balear "cumpliera con su obligación de facilitar una jueza para el Campeonato de España" y que este año la situación "se ha repetido durante el campeonato celebrado en Huesca", donde asegura "haber sido informado pocos días antes de la competición de que Baleares no disponía de jueza".

Asimismo, el Club O Beach Ibiza afirma que "durante tres años no se han impulsado competiciones, formación de jueces, entrenadoras o gimnastas, ni acciones de promoción de la gimnasia estética de grupo en Baleares y que tampoco se ha cumplido la normativa federativa que contemplaba la realización de exhibiciones, formaciones o competiciones Autonómicas durante la temporada".

Según indica el club, la Federación Española de Gimnasia les ha comunicado este viernes que "la ausencia de una jueza podría dar lugar a una sanción para la Federación Balear, cuya cuantía corresponderá determinar a la propia Federación Española conforme a la normativa aplicable".

Paola Salsoso considera que la responsabilidad de esta situación recae en la dirección de la Federación Balear de Gimnasia y solicita públicamente que se impulse de forma inmediata esta disciplina, garantizando el cumplimiento de las obligaciones federativas y la igualdad de oportunidades para las deportistas baleares. El equipo de Baleares realizará este viernes su entrenamiento oficial en Huesca y competirá el sábado en el Campeonato de España representando a las Islas Baleares.