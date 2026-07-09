Piqueras, directivo del Bàsquet Sa Real: "Hay una cantidad bestial de proyectos deportivos y los patrocinadores están saturados"

El éxito en una competición deportiva es tan complicado que no siempre vale con el máximo esfuerzo por parte de los competidores y la junta directiva. Si el club no cuenta con respaldo económico, todas las demás aportaciones quedan ensombrecidas. Esta vez es el Bàsquet Sa Real el que puede identificarse con esta triste situación. La entidad no pudo defender en el apartado financiero todo lo que ganó en la pista y tuvo que renunciar a su plaza en Tercera FEB después de dos campañas en las que demostró estar al nivel que exige la categoría.

El director deportivo del equipo, José Antonio Piqueras, opina que en esta falta de patrocinadores puede influir el que en Ibiza hay una cantidad "bestial" de proyectos deportivos para el tamaño de la isla. Esta sobrecarga de clubes hace que el tejido empresarial capaz de aportar financiación esté "bastante saturado", tal y como observa Piqueras. De hecho, el conjunto colegial dedicó semanas a encontrar un sustituto para los fondos que aportaba el patrocinador Instalaciones Arévalo, pero no fue posible.

Por ello, lamenta que no exista ninguna "política clara de apoyo al deporte a nivel nacional" para la que él propone que las sociedades puedan acceder a "réditos fiscales" a cambio de su apoyo a equipos. "Es complicado encontrar a gente que dé apoyo casi de manera altruista a algo en lo que cree", valora. El directivo resume la impotencia del club por encontrarse en esta situación: "Habíamos hecho los deberes y la plantilla de este año era más potente que la del año pasado. El problema es que no hemos sabido darle la continuidad que nos hubiese gustado".

Un club orientado a la cantera

Piqueras se muestra de acuerdo con la política del club, que prioriza las categorías de formación sobre el primer equipo. En esta línea, el Bàsquet Sa Real accedió a vender su plaza para evitar hacer recortes en los jugadores más jóvenes: "No podíamos meternos en problemas con los equipos de cantera porque, al final, es para lo que estamos". Esta orientación a las categorías base se observa en que una de las alegrías que se llevó el directivo durante la pasada campaña fue haber "hecho debutar en Tercera FEB a tres jugadores de la categoría júnior".

Los siguientes pasos del Bàsquet Sa Real se dirigirán más a consolidarse en Primera Nacional, categoría que compartirá con otros equipos baleares, más que a tratar de regresar a Tercera FEB. Piqueras señala que ascender le parece "difícil con los jugadores que maneja el club ahora mismo".

El director deportivo indica que en estos momentos planificar una plantilla es "bastante más complejo" que en la temporada 2023-2024, cuando la entidad se aseguró una plaza en la cuarta categoría del baloncesto nacional. Añade que entonces "se dieron unas circunstancias de equipo y de jugadores" que les permitieron "dar el salto" y hacerse con el título del grupo balear de Primera Nacional.

Con todo esto en cuenta, Piqueras se muestra cauto y revela que la idea de la entidad es "trabajar por tener los máximos éxitos posibles". Sin embargo, insiste en que el ascenso es "muy complicado".