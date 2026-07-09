La nadadora de Ibiza Renée Álvarez roza el podio en la primera jornada del Campeonato de España Alevín

La nadadora del Club Náutico Santa Eulalia Renée Álvarez sumó un cuarto y un sexto puesto de mucho mérito en la primera jornada del Campeonato de España Alevín. La entidad deportiva indica en un comunicado que la ibicenca partió como una de las grandes favoritas para hacerse con el triunfo en la final de los 100 metros espalda, ya que llegaba con el mejor registro. Sin embargo, tuvo mala suerte y un resbalón en la salida le hizo perder un tiempo muy valioso, lo que condicionó su participación. Pese a este contratiempo, la competidora pitiusa realizó una gran remontada para finalizar en una excelente cuarta posición, lo que la situó a las puertas del podio con un registro de 1:08:99, su mejor marca personal.

Más éxitos

Horas más tarde, Álvarez afrontó los 800 metros libres, disputados por el sistema de contrarreloj. La nadadora partía con el quinto mejor registro de las participantes y completó una sólida actuación que le permitió finalizar en la sexta posición, con lo que confirmó su competitividad también en las pruebas de fondo. Con esta primera jornada, la representante del Club Náutico Santa Eulalia suma más experiencia y buenos resultados en el campeonato nacional y se mantiene entre las mejores nadadoras de su categoría.