Marc Fraile pondrá su velocidad al servicio de la Peña Deportiva por otra temporada

Marc Fraile vuelve a demostrar su gran compromiso con la Peña Deportiva con su renovación por un año más con el club. La entidad blanquilla lo anunció en un comunicado emitido este miércoles en sus redes sociales en el que destaca: "¡Fraile se suma, una temporada más, a seguir dándolo todo por la Peña! Este año con el bonito proyecto de vuelta a Segunda RFEF".

El atacante, que también ha llegado a desempeñarse como carrilero debido a su entrega y velocidad, fue clave en los planteamientos tácticos del conjunto peñista la pasada campaña. De hecho, disputó un total de 35 partidos, en los que partió de inicio en 27 ocasiones. El futbolista de Sant Antoni aportó un total de diez tantos en todas esas participaciones.

Una trayectoria ligada a la Peña

Se puede decir que Fraile tiene a la Peña Deportiva como el equipo de su vida, ya que afronta su octava temporada con la camiseta blanquilla. De esta manera, llegó al club en 2017 y se marchó en 2020 después de firmar una temporada histórica a las órdenes de Raúl Casañ en la que el conjunto se quedó cerca del ascenso a Segunda División.

Después de pasar por el AD Mérida, el Recreativo de Huelva y el Xerez Deportivo, el jugador nacido en Sant Antoni se reencontró con la afición peñista en el verano de 2022 para ayudar al club en Segunda RFEF. Desde entonces, el atacante se ha mantenido fiel al equipo también en momentos complicados como el descenso a Tercera RFEF consumado tras la campaña 2024-2025. Este compromiso tuvo su recompensa la temporada pasada, ya que sus esfuerzos contribuyeron al ascenso a la cuarta categoría del fútbol nacional.

Esta renovación es otra piedra sobre la que la Peña Deportiva construirá su plantilla para el próximo año. Así, Marc Fraile acompañará al entrenador Ramiro González, el portero Edu Frías, el lateral Juanmi Heredero, el centrocampista ofensivo Mubarak Alhassan, el mediocampista defensivo Ale Vera y los goleadores Manuel Salinas y Ander Montori.