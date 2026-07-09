El Club Natació Eivissa va a por todas en el Campeonato de España Alevín

El Club Natació Eivissa confía plenamente en sus tres nadadores que disputarán el Campeonato de España Alevín en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz entre el jueves y el domingo. Más allá de los resultados, la entidad deportiva recomienda a sus jóvenes competidores a disfrutar de la experiencia a través de las redes sociales institucionales. Además, detalla en un comunicado de prensa su quién es quién particular del torneo.

Por un lado está David Cardona Vega, que nadará las pruebas de 50 libres, 100 libres, 200 libres, 400 libres y 100 mariposa. El CN Eivissa apunta que el joven deportista tiene posibilidades de meterse en finales en todas las distancias, por lo que deberá gestionar muy bien sus esfuerzos de cara a llegar con energías a todas las competiciones.

Un nadador de resistencia

El segundo nadador que presenta el club es Álvaro Molina Bernaus, que se clasificó para las distancias de 200 libres, 400 libres y 800 libres. El competidor disputará la serie rápida en esta última prueba, lo que indica a las claras que se trata de un deportista de amplia proyección en lo que a capacidad de resistencia se refiere.

Por último, Kim Chiara Roux luchará contra sí misma en la carrera de 50 libres, ya que su objetivo es el de mejorar su marca más rápida de la temporada.

Todos ellos nacieron en 2014, por lo que deberán esforzarse un poco más para batir a sus contrincantes, entre los que se cuentan nadadores nacidos en 2013 que, por edad, deberían contar con más experiencia en este tipo de citas. En total, el Campeonato de España Alevín, reunirá a 584 jóvenes deportistas que representan a 208 clubes.

El Club Natació Eivissa podría dar continuidad a su excelente momento a nivel de resultados después de haber conseguido un botín de 13 medallas en el Campeonato de Baleares de Verano. Sus deportistas se hicieron con un oro, cinco platas y siete bronces en el torneo disputado en las piscinas palmesanas de Son Hugo en las categorías infantil, júnior y absoluta.