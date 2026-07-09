El Club Atletismo Ibiza incorpora "un soplo de aire fresco" a su plantilla

El Club Atletismo Ibiza (CAI) continúa con la elaboración de su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 con la incorporación de tres atletas con una destacada trayectoria en el atletismo de las Pitiusas: Noelia Pérez, Alfons Deu y Carlos González. El CAI indica en una nota de prensa que con estos fichajes, espera dar "un nuevo impulso" a su proyecto deportivo, "reforzar el nivel de su plantilla y ampliar el grupo humano".

Alfons Deu y Carlos González aterrizan en el club avalados por sus excelentes resultados. Ambos son habituales en el top diez del calendario insular y están consolidados como dos de los atletas más destacados y competitivos del panorama local. Junto a ellos también llega la ibicenca Noelia Pérez, una de las deportistas más reconocidas del atletismo pitiuso, con un amplio palmarés de victorias y podios en pruebas celebradas en la isla. Además de sus numerosos triunfos, Pérez destaca por su gran polivalencia, lo que la ha llevado a competir con éxito en diferentes distancias y disciplinas.

"Un soplo de aire fresco"

Según Dani Becerra, el presidente del Club Atletismo Ibiza, estas tres incorporaciones representan "un soplo de aire fresco para el equipo". Y añade que la entidad sigue con el "impulso" para una nueva etapa que persigue el objetivo de "seguir creciendo tanto a nivel deportivo como de imagen durante las próximas temporadas". Sin embargo, Becerra no se fija solo en el nivel deportivo de estas incorporaciones, ya que destaca que se trata de tres personas "de una enorme calidad humana" que aportarán "un gran valor al grupo". Además, agrega que la entidad que preside no se detendrá con estos tres fichajes y que planea incorporar nuevos deportistas a su plantilla que "seguirán reforzando este ilusionante proyecto deportivo".

Por otra parte, el acto de presentación de Pérez, Deu y González también sirvió para dar a conocer la nueva equipación oficial que lucirán los atletas del Club Atletismo Ibiza durante la próxima temporada.