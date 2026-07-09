El Class Sant Antoni se hace con Michael Okafor para dar más potencia física a la plantilla

El Class Bàsquet Sant Antoni ya tiene un nuevo jugador entre sus filas para conseguir el ansiado ascenso a Primera FEB. Se trata del jugador de 23 años Michael Okafor, que contribuirá con su gran capacidad física y reboteadora a las posiciones de pívot y ala-pívot. El conjunto portmanyí indica en un comunicado que el nuevo integrante de la plantilla mide 2,04 metros de estatura y procede del Círculo Gijón Baloncesto, por lo que está familiarizado con la exigencia de Segunda FEB.

El Class asegura que apuesta por un jugador con potencial de crecimiento, que tiene envergadura y potencial físico tanto para la defensa como el ataque. Además, cuenta con una alta capacidad reboteadora, cualidades que hacen de él un valioso activo para el entrenador Boris Balibrea, que también es un recién llegado a la isla.

Joven, pero experimentado

Okafor se formó en el CIDE y el Bahía Sa Agustín de su Mallorca natal. Ya en su etapa absoluta, ha pasado por clubes como el CD Real Club Náutico Tenerife, el CD Baloncesto Enrique Benítez, el Ontinyent CB y el citado Círculo de Gijón Baloncesto. El jugador acumula experiencia en categorías como la antigua EBA y la Segunda y Tercera FEB. Su trayectoria con el conjunto asturiano estuvo marcada por los cambios de categoría, ya que ascendió a la tercera categoría nacional en la campaña 2024-2025 y descendió al año siguiente.

El balance del mercado de fichajes del Class ha estado marcado por el cambio en la dirección del banquillo, ya que el mencionado Balibrea entró en sustitución de Josep Maria Berrocal, que aceptó una oferta del baloncesto asiático. Por otra parte, el cuadro portmanyí ha confirmado hasta el momento el fichaje del base-escolta Aleix Haro y las bajas del base Gerard Blat y el alero Javi Rodríguez. En el apartado de renovaciones, ha atado al base Dani de la Rúa y a los escoltas Greg Gantt y Kai Johnson.