Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Traslado de basuraSanidad en FormenteraAutoapuñalamientoDiscriminación en Ibiza
instagramlinkedin

Fútbol | Primera RFEF

La UD Ibiza consigue la cesión del portero del Osasuna B Dimitrios Stamatakis

El guardameta griego defenderá los tres palos del equipo 'blaucel' hasta el final de temporada

Dimitrios Stamatakis, el nuevo portero de la UD Ibiza

Dimitrios Stamatakis, el nuevo portero de la UD Ibiza / UD Ibiza

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Deportes

Ibiza

La UD Ibiza da un paso más en la planificación de la plantilla del año que viene con la incorporación por cesión del portero griego de 23 años Dimitrios Stamatakis. El acuerdo firmado con el Osasuna, el club de procedencia del jugador, no incluye opción de compra.

El conjunto celeste indica en un comunicado que el guardameta formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid se pondrá a las órdenes de Raúl Llona después de su paso por el segundo equipo de la entidad pamplonesa.

Noticias relacionadas y más

El futbolista cuenta con experiencia en Primera Federación, ya que ha disputado 59 encuentros con el filial del cuadro navarro más otros seis con el CD Eldense, club con el que logró el ascenso a Segunda División.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza
  2. José Tur, colombófilo de Ibiza y que cría a palomas mensajeras que recorren más de 600 kilómetros: «Una vez que entras en este mundo, es muy difícil salir»
  3. Nathos du Crack se impone en la gran noche del trote ibicenco en Sant Rafel
  4. Cuatro jóvenes ciclistas representan a Ibiza en el Campeonato de España en Edad Escolar
  5. El atleta de Ibiza Alberto Parrilla y Marina Grosso se coronan en el Campeonato Balear de Acuatlón
  6. Más de 25 horas a pie: Víctor Van den Driessche, atleta de Ibiza, completa y brilla en la prueba de 100 millas la Val d’Aran by UTMB
  7. SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia en Ibiza
  8. Fiesta del waterpolo en el Beach Polo Sant Josep en Port des Torrent

La UD Ibiza consigue la cesión del portero del Osasuna B Dimitrios Stamatakis

La UD Ibiza consigue la cesión del portero del Osasuna B Dimitrios Stamatakis

Ya es oficial: Sergio Oruj renueva con el San Pablo Eivissa

El portero de Ibiza Leo Román comienza los entrenamientos con el Deportivo de la Coruña

El capitán Manuel Salinas alarga su trayectoria en la Peña Deportiva un año más

Un exfutbolista de élite se deja ver en el Campus Aqualia de Formentera

Las jóvenes promesas del CNSA regresan del Campeonato de Balears Sprint con 16 medallas

Las jóvenes promesas del CNSA regresan del Campeonato de Balears Sprint con 16 medallas

El O Beach Ibiza Gimnástica Club viaja a Huesca para disputar el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a reunir a grandes referentes del ciclismo adaptado

La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a reunir a grandes referentes del ciclismo adaptado
Tracking Pixel Contents