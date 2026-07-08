La UD Ibiza consigue la cesión del portero del Osasuna B Dimitrios Stamatakis

La UD Ibiza da un paso más en la planificación de la plantilla del año que viene con la incorporación por cesión del portero griego de 23 años Dimitrios Stamatakis. El acuerdo firmado con el Osasuna, el club de procedencia del jugador, no incluye opción de compra.

El conjunto celeste indica en un comunicado que el guardameta formado en las categorías inferiores del Atlético de Madrid se pondrá a las órdenes de Raúl Llona después de su paso por el segundo equipo de la entidad pamplonesa.

El futbolista cuenta con experiencia en Primera Federación, ya que ha disputado 59 encuentros con el filial del cuadro navarro más otros seis con el CD Eldense, club con el que logró el ascenso a Segunda División.