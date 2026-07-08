Fútbol Sala Femenino
Ya es oficial: Sergio Oruj renueva con el San Pablo Eivissa
El entrenador barcelonés afrontará su segunda campaña en el banquillo del conjunto de Ca n’Escandell
Sergio Oruj y el San Pablo Eivissa firman la renovación del técnico catalán, que se pondrá a los mandos del equipo del barrio de Ca n’Escandell por segunda campaña consecutiva. El conjunto ibicenco destaca en sus redes sociales que el entrenador clasificó al club para la Copa de la Reina, lo que convierte al cuadro en el primero de la isla en competir en el torneo.
Además, el comunicado expone la experiencia de Oruj de más de 20 años en el fútbol sala en el FS Ripollet, entidad en la que pasó por sus equipos masculino y femenino. "Seguimos creciendo juntos, con la ilusión de afrontar una nueva temporada llena de retos", indica la nota del San Pablo.
Un salto de calidad
El técnico llegó a Ibiza en la pretemporada pasada con el objetivo de consolidar al club en Segunda División de Fútbol Sala Femenina después de su campaña de debut. A juzgar por los resultados, el catalán cumplió con creces, ya que el conjunto pitiuso alcanzó la novena plaza de la tabla del Grupo 1, con lo que terminó en la zona media. Sus registros fueron de once victorias, cuatro empates y 15 derrotas en las que anotaron 106 goles y recibieron 99.
La renovación de Oruj es la segunda operación que el San Pablo anuncia en sus redes sociales en este periodo de fichajes veraniego. La primera fue la incorporación de Paula Sánchez, que cambia el Hispania de Yecla por el conjunto ibicenco. El equipo de Ca n’Escandell indicó en un comunicado publicado hace una semana que se trata de una jugadora que aporta “fuerza al bloque defensivo del equipo” y que también ayudará “en la elaboración y creación de juego”. Además, detalló que se desempeña en la posición de ala y que cuenta con una amplia experiencia en equipos de Segunda División.
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