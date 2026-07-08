El portero de Ibiza Leo Román comienza los entrenamientos con el Deportivo de la Coruña

El portero ibicenco Leo Román vuelve a colocarse entre los tres palos en el primer entrenamiento de la pretemporada de su nuevo club, el Deportivo de la Coruña. Así lo señala la entidad blanquiazul en una galería de imágenes emitida a través de su cuenta en Instagram durante el día de ayer que incluye una en la que el cancerbero detiene un balón. El texto que acompaña a las fotografías indica: "Deportivistas, esto empieza".

El técnico de los gallegos, Antonio Hidalgo, planeó una sesión de activación con pases, rondos y juego de posición que comenzó a las 17 horas de ayer. De esta manera, el cancerbero comienza a familiarizarse con sus nuevos compañeros y las instalaciones del Dépor Training Center, el lugar que acogerá los ejercicios de preparación de los encuentros. Esta mañana, a las 10 horas, comenzó la segunda jornada de entrenamiento. El ibicenco ya llega con algo de rodaje, puesto que subió a sus redes sociales unas imágenes de trabajo físico en un gimnasio y sobre el césped del campo Kiko Serra de Sant Jordi.

"Encantado" e "ilusionado"

Antes de pisar el terreno de juego coruñés, Román envió un mensaje a los aficionados por la misma red social con motivo de los reconocimientos médicos y físicas previas a los ejercicios. El pitiuso afirmó estar "encantado de empezar esta nueva etapa" y añadió que le "llena de ilusión" que coincida con el día en el que cumple 26 años. Por ello, los hinchas llenaron la lista de comentarios con felicitaciones y con buenos deseos para la nueva campaña.

El cancerbero llega al conjunto gallego con la misión de ganarse la confianza de Hidalgo para mantener al equipo en Primera División después de su reciente ascenso. Además, tratará de quitarse el mal sabor de boca provocado por el descenso a Segunda División que consumó su anterior conjunto, el RCD Mallorca.

A pesar de los resultados negativos a nivel de club, los 33 encuentros que disputó como titular la pasada campaña le hicieron ganarse la confianza del Dépor. El conjunto pagó su cláusula de rescisión de nueve millones de euros al conjunto bermellón y se hizo con sus servicios hasta 2031. Román afirmó en su comunicado de despedida, emitido en sus redes sociales, que estaba dolido por marcharse "sin haber podido conseguir el objetivo de esta temporada". Por otro lado, aseguró estar "muy orgulloso" de haber formado parte del equipo.

Debutante con la selección

Otra seña del gran talento del portero fue que el seleccionador nacional, Luis De la Fuente, premió su temporada con su inclusión en la prelista de 55 jugadores para disputar el Mundial de Fútbol que acogen Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, el entrenador decidió convocar para la plantilla definitiva a los guardametas Unai Simón, David Raya y Joan Garcia, con lo que el ibicenco se quedó fuera de la cita mundialista.

Leo Román con la selección española / RFEF

A pesar de ello, Román intervino en los entrenamientos de preparación del combinado y De la Fuente le concedió alrededor de 20 minutos de juego en el amistoso que enfrentó a España contra Irak y que terminó 1-1. La superioridad sobre el campo de La Roja impidió que el futbolista ibicenco participase de manera decisiva en el partido, pero el portero ya tiene el honor de ser el primer jugador de la isla en debutar con la selección nacional de fútbol en categoría absoluta. Además, ese encuentro le sirvió para conocer su nuevo estadio, ya que el Abanca-Riazor acogió el duelo.