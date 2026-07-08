El Gasifred Atlético deja salir antes de entrar en el mercado de fichajes

El Gasifred Atlético sigue la política de dejar salir antes de entrar a la hora de confeccionar su plantilla para la próxima campaña. En esta línea, el conjunto de fútbol sala emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que anuncia la salida de Ricardo, Uge, Faly, Usama, Pablo, Roger, Xavi Cols, Raúl y Llopis.

La plantilla dirigida por José Fernández se queda sin guardametas por el momento debido a la salida de estos dos últimos jugadores. Por ello, la directiva deberá esforzarse en buscar recambios para defender la portería pitiusa. Ocurre algo similar en la posición de cierre, ya que la baja de Cols deja a Hugo Alonso como único efectivo en la demarcación más defensiva del juego.

Muchas bajas entre los alas

Por lo que respecta a los alas, el club afrontará las sensibles ausencias de Uge, Faly, Usama y Roger. Los tres primeros estuvieron entre los cinco principales goleadores del conjunto durante la temporada pasada en liga con doce, once y ocho goles. Entonces, el Gasi tendrá que peinar el mercado de fichajes para encontrar futbolistas que puedan aportar en la anotación. Los jugadores especializados en esta posición que no aparecen entre los que dejan el cuadro insular son Iker, Vargas y Valdés.

La posición de pivote es la menos afectada por esta lista de salidas del equipo. Así, Pablo y Ricardo dejarán al argentino Caruso y al veterano Buitre como máximos referentes en ataque. En este caso, las bajas son menos notorias en el plano ofensivo debido a la menor producción goleadora de los deportistas que abandonan la plantilla de José Fernández.

El equipo de fútbol sala agradece en el comunicado el compromiso que mostraron estos jugadores y destaca que han colaborado para vivir “una temporada histórica” en la que el club se superó a sí mismo y se quedó a las puertas de la fase de ascenso. En efecto, el Gasifred alcanzó la séptima posición de la tabla y solo tres puntos le separaron del Ciudad de Móstoles, que se quedó con la última posición que clasificó para los play-off.