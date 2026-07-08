Un exfutbolista de élite se deja ver en el Campus Aqualia de Formentera

El exfutbolista italiano Antonio Candreva fue la estrella del día en el Campus Aqualia, una iniciativa dirigida a las categorías base de la SD Formentera. Tal y como muestra el conjunto rojinegro en un comunicado emitido en redes sociales, los participantes tuvieron la ocasión de hacer preguntas al deportista retirado y de conseguir un autógrafo. La entidad formenterense agradece la "amabilidad, la paciencia y la ilusión" que este antiguo jugador dedicó a los jóvenes futbolistas de la isla. El protagonista de la jornada contestó en los comentarios: "Gracias a vosotros".

Candreva fue un extremo derecho de élite en su país de origen y disputó un total de 504 encuentros en la liga transalpina en los que aportó 85 tantos a sus equipos. Y es que el exfutbolista formó parte de conjuntos tan icónicos como el Inter de Milán, la Juventus de Turín, la Lazio, el Parma o la Sampdoria. Su mayor logro a nivel de clubes fue la Copa de Italia que consiguió en la campaña 2012-2013, mientras militaba en las filas de la entidad romana.

Sus destacadas actuaciones le llevaron a participar en las convocatorias de la selección italiana, con la que llegó a participar en 54 duelos en los que anotó siete goles. De esta manera, formó parte del combinado que se hizo con la tercera plaza de la Copa Confederaciones de 2013. También jugó el Mundial de Fútbol de 2014 y la Eurocopa de 2016, en los que Italia consiguió resultados más discretos.

Candreva posa con la camiseta de la SD Formentera / SD Formentera

Colaboración con el Racing de Santander

El Campus de Fútbol Aqualia es un programa que echa a andar este año organizada por el club formenterés desde el 29 de junio hasta el 17 de julio con la colaboración del Racing de Santander. La idea es que los jóvenes futbolistas con edades entre los seis y los 16 años se familiaricen con los métodos de entrenamiento de las categorías base del club cántabro, cuyo primer equipo certificó su promoción a Primera División en mayo.

Por su parte, el conjunto rojinegro terminó la pasada campaña en la sexta posición del Grupo 11 de Tercera RFEF y se quedó a seis puntos de distancia de los puestos de play-off para el ascenso. Los jugadores de Maikel Romero ofrecieron a su afición un final de temporada excepcional, pero su inicio irregular terminó por lastrar sus opciones de llegar más lejos en la liga. Por ello, la SD Formentera afrontará su tercera campaña consecutiva en la categoría con ánimos renovados de ser un candidato firme a la fase de ascenso a Segunda RFEF.