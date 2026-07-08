El capitán Manuel Salinas alarga su trayectoria en la Peña Deportiva un año más

La Peña Deportiva cierra la renovación por una temporada más del goleador Manuel Salinas, que volverá a poner toda su experiencia al servicio del club en su regreso a la cuarta división española. El club blanquillo anuncia en sus redes sociales su nuevo movimiento en el mercado de fichajes con un comunicado en el que indica: "Nuestro capitán sigue con nosotros un año más en el proyecto en Segunda RFEF". delantero de 36 años es un viejo conocido de los aficionados del conjunto peñista, ya que acumula un total de 161 encuentros con los de Santa Eulària repartidos en tres etapas, en los que anotó 66 goles.

El atacante granadino comenzó su último ciclo con la camiseta blanquilla en el verano de 2022, por lo que acompañó a la entidad de la Villa del Río durante tres campañas en la cuarta categoría del fútbol nacional, su descenso a Tercera RFEF y su reciente promoción a Segunda RFEF. De hecho, la pasada temporada fue una pieza esencial en los esquemas de juego de los entrenadores Raúl Garrido y Ramiro González, que le otorgaron la titularidad en 25 encuentros de los 39 a los que fue convocado. Salinas respondió a esta confianza con 16 tantos.

El proyecto de la Peña Deportiva

La entidad blanquilla suma y sigue a la hora de conformar su plantilla de cara a la próxima temporada. De esta manera, ya ha confirmado la renovación de su técnico, Ramiro González, que fue clave para dar el impulso necesario para que el conjunto consiguiese una plaza en Segunda RFEF después de superar tres eliminatorias.

Sobre el césped, los de Santa Eulària contarán con las incorporación del guardameta Edu Frías y el lateral Juanmi Heredero. Por otra parte, continuarán en el equipo el mediocampista ofensivo Mubarak Alhassan, el centrocampista defensivo Ale Vera y el delantero Ander Montori. En el apartado de bajas, los peñistas anunciaron que no seguirán en el vestuario: Samu Carrasco, Sergi Quirós, Álvaro Martí, Santi Rosa, Moha Gaye, Luis Enrique, Víctor Barber y Santi Maroto.