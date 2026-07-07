La Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo volverá a reunir a grandes referentes del ciclismo adaptado

Más de 200 deportistas adaptados han participado en la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo desde que la prueba abrió sus puertas al ciclismo inclusivo hace casi una década. Una historia que seguirá creciendo, del 9 al 12 de octubre, con el debut de Carlos Tatay y la presencia de algunos de los principales referentes nacionales del paraciclismo, entre ellos Génesis Cycling Team, Idémticos y el Club Ciclista Galapagar Paralímpico.

La apuesta por el ciclismo adaptado comenzó en 2017 de la mano de Mayalen Noriega. Desde entonces, la Vuelta ha recibido edición tras edición a algunos de los nombres más destacados del paraciclismo español, como Maurice Eckhard, Ricardo Ten o Juan José Méndez, convirtiéndose en una de las pocas marchas cicloturistas donde el ciclismo adaptado comparte de forma natural el mismo recorrido y la misma experiencia que el resto del pelotón.

"Con los primeros deportistas adaptados no imaginábamos que acabaría siendo una de las señas de la Vuelta"

"Cuando llegaron los primeros deportistas adaptados no imaginábamos que aquella decisión acabaría convirtiéndose en una de las señas de identidad de la Vuelta. Casi diez años después y con más de 200 participantes adaptados que han pasado por la prueba, lo que más nos emociona es comprobar que siguen regresando porque aquí se sienten un ciclista más dentro del pelotón”, confiesa Juanjo Planells, organizador de la prueba.

La edición de este año contará con un debut muy especial: el de Carlos Tatay. Campeón del Mundo Junior de Moto3 en 2019, el valenciano afronta una nueva etapa deportiva tras el accidente que cambió su vida y llegará a Ibiza para compartir kilómetros con algunos de los grandes referentes del ciclismo adaptado español.

El Genesis Cycling Team volverá a ser uno de los protagonistas de la prueba. Encabezado por el tricampeón paralímpico Juan José Méndez Fernández, el equipo estará integrado además por Xavi Carballol, Claudia Grau, Rafael Carné Ruiz, Teo Crespo Martínez, Joan del Rio y Pedro Blanco Jaria. Junto a ellos repetirá presencia Idémticos, iniciativa vinculada a la Fundación Contador, que acudirá a Ibiza con Raúl Vallinot, Léster Fernández, Rubén Nova y José Manuel Dosdad.

Otro de los grupos más numerosos será el Club Ciclista Galapagar Paralímpico, que desplazará hasta Ibiza una expedición de 17 personas entre deportistas, pilotos de tándem, auxiliares y personal técnico, reflejando el crecimiento que el ciclismo adaptado ha experimentado en los últimos años.

“En muchas marchas cicloturistas todavía encontramos dificultades para participar junto al resto de modalidades o, directamente, no tenemos cabida. En Ibiza siempre nos hemos sentido un ciclista más dentro del pelotón. Aquí no hay diferencias; compartimos la misma carretera, los mismos kilómetros y la misma pasión por la bicicleta. Por eso siempre queremos volver", explican los participantes.

La relación entre la Vuelta Cicloturista a Ibiza Campagnolo y el ciclismo adaptado ha ido "mucho más allá de la competición". A lo largo de estos años, muchos de estos deportistas han participado también en actividades con escolares de la isla, compartiendo sus historias de vida y acercando valores como el esfuerzo, la superación y la inclusión a las nuevas generaciones. Una forma de demostrar que "el ciclismo es mucho más que una competición".