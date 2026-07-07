El O Beach Ibiza Gimnástica Club viaja a Huesca para disputar el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo

El equipo Infantil de Gimnasia Estética de Grupo del O Beach Ibiza Gimnástica Club se desplazará este fin de semana hasta Huesca para participar en el Campeonato de España de Gimnasia Estética de Grupo, que se celebrará del 10 al 12 de julio en el Palacio de los Deportes de Huesca.

El conjunto ibicenco, dirigido por Paola Salsoso, integrado por las gimnastas Ada Mediero, Ainara Martín, Pilar de la Cruz, Sofía Carreño y Valentina Opuzska, conjunto que competirá en la categoría Infantil 10-12 Programa Corto, con una propuesta que destaca por su "carácter moderno, alegre y explosivo".

Las gimnastas defenderán una coreografía llena de dinamismo, acompañada de un original maillot inspirado en la película Los Picapiedra, una apuesta que busca "conquistar tanto al jurado como al público por su energía, creatividad y puesta en escena".

El equipo afronta esta cita nacional "con ilusión y ambición" después de los magníficos resultados conseguidos en las pasadas temporadas. En el Campeonato de España celebrado en Orense en 2025 , este mismo conjunto se proclamó subcampeón, logrando la medalla de plata y quedándose a tan solo unas décimas de alcanzar el título nacional, puesto que si obtuvieron en la temporada de 2024 en Pamplona, donde consiguieron el oro y se proclamaron como Campeonas de España.

Con la experiencia acumulada y el trabajo realizado durante toda la temporada, el O Beach Ibiza Gimnástica Club espera "volver a situarse entre los mejores equipos del panorama nacional y luchar por las posiciones de honor en una competición que reunirá a las mejores gimnastas del país".