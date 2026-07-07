La nadadora de Ibiza Renee Álvarez asume un reto de máxima exigencia en el Campeonato de España Alevín de Cádiz

Del 9 al 12 de julio, las miradas del panorama de la natación base nacional estarán puestas en Cádiz, ciudad que albergará el Campeonato de España de Natación en la categoría alevín. Entre los nombres más destacados de la cita se encuentra el de Renee Álvarez, nadadora de Ibiza, quien afronta esta competición con un calendario tan exigente como ambicioso.

La preparación para este campeonato ha estado marcada por una bendita pero difícil decisión estratégica. Gracias a su "excelente estado de forma y regularidad", Álvarez había conseguido las marcas mínimas para participar en prácticamente la totalidad de las pruebas del programa, señalan desde su equipo, el Club Náutico Santa Eulària. Finalmente, junto a su equipo técnico, se ha optado por un exigente quinteto de distancias que pondrá a prueba su versatilidad y resistencia:

• Estilos: 200 y 400 metros estilos.

• Espalda: 100 y 200 metros espalda.

• Fondo: 800 metros libres.

El recuerdo de una hazaña histórica

El escenario no le es, ni mucho menos, desconocido. Cádiz trae recuerdos inmejorables para la nadadora: en la edición del año pasado del Campeonato de España, celebrada en esta misma localidad, Renee Álvarez firmó una actuación histórica al conquistar cinco medallas de oro.

El listón está en lo más alto y el cuerpo técnico es consciente de que repetir una hazaña de tal calibre es un desafío monumental en el deporte de élite base. Sin embargo, el objetivo principal está claro: competir al máximo nivel, refrendar las excelentes sensaciones de la temporada y demostrar, una vez más, que Álvarez está preparada para estar a la altura de las circunstancias y pelear con las mejores del país.