Las jóvenes promesas del CNSA regresan del Campeonato de Balears Sprint con 16 medallas

El pasado fin de semana tuvo lugar en el Lago Esperanza de Alcúdia el Campeonato de Balears Sprint de Jóvenes Promesas, con gran resultado para los palistas del Club Nàutic Sant Antoni, que regresaron a casa con un total de 16 medallas (siete de oro, cinco de plata y cuatro de bronce) y una muy destacada segunda posición en la clasificación por clubes tras las dos jornadas de competición, siendo únicamente superado por el Club Marítimo de Mahón y quedando en tercer lugar el Real Club Náutico de Palma.

El sábado compitieron los Cadetes e Infantiles, en K1, K2 y K4, todos sobre una distancia de 500 metros, con once deportistas del CNSA desplazados. El domingo fue el turno de alevines, benjamínes y prebenjamines, en K1 y K2, todos sobre 1.000 metros, con una participación de catorce representantes del CNSA.

A destacar muy especialmente la brillante actuación en Cadete B (13 años) de Gabriela Mendes, que logró el oro con autoridad en las tres pruebas: K1, K2 formando pareja con Odalis Posado y K4 junto a Berta Sans, Laura Rubio y Odalis Posado. Las cuatro, de hecho, confirmaron con sus resultados que llegan en un gran estado de forma a la cita más importante de la temporada, el Campeonato de España Sprint, que se disputará el próximo fin de semana en el Embalse de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra).

Las medallas de oro obtenidas por los palistas del CNSA fueron para Berta Sans (K1 Mujer Cadete A), Gabriela Mendes (K1 Mujer Cadete B), Gabriela Mendes-Odalis Posado (K2 Mujer Cadete), Berta Sans-Odalis Posado-Gabriela Mendes-Laura Rubio (K4 Mujer Cadete), Ian Mármol-Atay Kikozashvili (K2 Hombre Alevín), Aura Llobet (K1 Mujer Benjamín B) y Nil Mármol (K1 Hombre Alevín A).

Recibieron medalla de plata los deportistas del CNSA Júlia Roselló (K1 Mujer Infantil A), Marc Tur-Henk Brinkman-Júlia Roselló-Saúl Calderón (K4 Hombre Infantil), Ian Mármol (K1 Hombre Alevín A), Aina Roselló (K1 Mujer Alevín A) y Zoe Álvarez (K1 Mujer Benjamín A). Los bronces los obtuvieron Odalis Posado (K1 Mujer Cadete B), Atay Kikozashvili (K1 Hombre Alevín A), Aina Roselló-Gabriela Barrera (K2 Mujer Alevín) y Gabriela Callús (K1 Mujer Benjamín A).