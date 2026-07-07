Natación
El Club Natació Eivissa firma una brillante actuación en el Campeonato de Baleares
La entidad ibicenca regresa de Son Hugo con un oro, cinco platas y siete bronces entre las categorías infantil, júnior y absoluta
El CN Eivissa completó una destacada actuación en el Campeonato de Baleares de Verano, disputado este fin de semana en las piscinas de Son Hugo (Palma), donde sus nadadores lograron un total de 13 medallas entre las categorías infantil, júnior y absoluta.
El gran protagonista de la expedición fue Pau Torres, que se proclamó campeón de Baleares júnior en los 200 metros espalda, prueba en la que además consiguió la medalla de bronce absoluta. El nadador del CN Eivissa completó un gran campeonato al sumar también un bronce júnior en los 100 metros espalda y otro en los 100 mariposa. También brilló Aitor Molina, que conquistó la plata júnior y el bronce absoluto en los 800 metros libres, mientras que Nicolás Alba logró el bronce júnior en los 200 mariposa y la plata júnior en los 400 estilos.
En categoría infantil, Miquel Llorens fue uno de los nombres propios del campeonato tras conseguir la plata en 50 mariposa y los bronces en 100 libres y 50 espalda. Por su parte, Viola Sirignano se colgó la plata infantil en los 50 mariposa, mientras que Aroa Wong firmó una excelente actuación con una plata en los 50 libres y un bronce en los 50 espalda.
Con este balance de un oro, cinco platas y siete bronces, el CN Eivissa volvió a confirmar el gran nivel de su cantera en una de las competiciones más importantes del calendario autonómico.
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