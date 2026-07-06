La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano refuerza un año más su compromiso con Protección Civil de Sant Antoni

La Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano mantiene un año más su compromiso con la seguridad y con el municipio de Sant Antoni a través de una nueva colaboración con la Agrupación de Protección Civil. Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, la organización ha realizado una donación destinada a cubrir las necesidades prioritarias del colectivo, que en esta ocasión ha permitido incorporar un sistema profesional de telecomunicaciones para los vehículos de emergencia.

Este nuevo equipamiento "mejorará la coordinación de los diferentes operativos, ofreciendo una mayor cobertura y movilidad a los equipos de intervención". Además, "facilitará la comunicación entre Protección Civil y el resto de cuerpos de emergencia durante actuaciones en las que participan conjuntamente, como Policía Local, Guardia Civil o Bomberos".

La colaboración entre la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano y Protección Civil de Sant Antoni se "mantiene desde hace años y ha permitido dotar a la agrupación de distintos recursos materiales que continúan prestando servicio mucho después de la celebración de la prueba, reforzando así la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia que pueda producirse en el municipio".

"Colaboramos desde hace años con la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano. Juanjo siempre nos pregunta qué necesitamos y después realiza una donación para que podamos adquirir ese material. Gracias a esa colaboración hemos recibido equipamiento sanitario e incluso agua o bebidas isotónicas, que en un incendio, por ejemplo, resultan fundamentales. Este año, aprovechando que estamos incorporando nuevos vehículos, solicitamos material de telecomunicaciones para poder equiparlos", explica Domingo López Boned, jefe de la Agrupación de Protección Civil de Sant Antoni.

López Boned destaca además que esta colaboración trasciende el ámbito deportivo. "Esta ayuda nos permite disponer de recursos que también disfruta toda la ciudadanía. A lo largo del año realizamos numerosas intervenciones, no solo durante pruebas deportivas, y os aseguro que este material se utiliza y resulta de gran utilidad."

Para la organización de la Vuelta a Ibiza MTB SIROKO by Shimano, esta colaboración representa "una forma de agradecer el trabajo que Protección Civil desarrolla durante la prueba y de contribuir a fortalecer los recursos de un servicio esencial para el municipio". El dispositivo humano que cada edición despliega la agrupación "resulta fundamental para garantizar la seguridad de participantes, acompañantes y público, desempeñando labores de apoyo en cruces, regulación del tráfico y coordinación junto al resto de cuerpos de emergencia".