La natación de Ibiza firma un brillante Campeonato de Baleares con una lluvia de medallas

El Club Náutico Santa Eulalia y el CN Portus regresaron de Palma con un excelente balance tras su participación en el Campeonato de Baleares de Verano de categorías infantil, júnior y absoluta, disputado este fin de semana en las piscinas de Son Hugo. Entre ambos sumaron una amplia colección de medallas y numerosas finales absolutas, confirmando el gran momento que atraviesa la natación pitiusa.

El gran nombre propio del campeonato fue la nadadora del Club Náutico Santa Eulària Ania Ferrer, que firmó una actuación sobresaliente con cuatro títulos baleares júnior (50 mariposa, 50, 100 y 200 libres), además de proclamarse campeona absoluta en los 100 libres y subir también al podio absoluto en otras tres pruebas.

El club de Santa Eulària también celebró los títulos de Marc Roig, campeón infantil de 1.500 libres y plata absoluta, María Torres, oro infantil en 100 mariposa y bronce absoluto, Tanit Álvarez, campeona infantil en 400 estilos y bronce absoluto, además de las medallas de Laia Roig, Vicky Ramón, Umi Pérez y Jimena García. A ello se sumaron tres podios en los relevos femeninos, con dos bronces absolutos en 4x50 y 4x100 libres y una plata infantil en el 4x100 estilos.

EL CN Portus brilla con luz propia

Por su parte, el CN Portus también protagonizó un campeonato sobresaliente, liderado por la infantil Sofía María Juan, que conquistó tres oros autonómicos en 50 espalda, 100 espalda y 50 libres, además de clasificarse para tres finales absolutas.

La representación del CN Portus en el Campeonato Balear. / CN Portus

También brilló Iara Canalejo, campeona balear en 200 estilos, plata en 200 espalda y 400 estilos y bronce en 100 espalda; Lluc Cardona, que logró tres platas en braza y fue subcampeón absoluto en los 200 metros braza; y Gerard Prats, campeón júnior de 100 espalda y cuarto en la final absoluta.

El conjunto pitiuso completó su gran actuación con cuatro medallas de bronce en los relevos infantiles femeninos (4x50 y 4x100 libres y estilos), además de las destacadas actuaciones del resto de integrantes de la expedición, que mejoraron sus registros personales.

El campeonato sirvió además como antesala de los Campeonatos de España. El Club Náutico Santa Eulalia contará con representación nacional en las categorías alevín, infantil y júnior gracias a las mínimas obtenidas por Renée Álvarez, Martina Noguera, María Torres, Umi Pérez, Ania Ferrer, Gabriel Torres y Víctor Adda, mientras que el CN Portus confirmó el crecimiento de una cantera que sigue consolidándose entre las mejores de Baleares.