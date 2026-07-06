El Motoclub de Formentera i Eivissa firma tres podios en el Nacional de Trial

El Motoclub de Formentera i Eivissa completó un brillante fin de semana en Pobladura de las Regueras (León), donde se disputó una nueva doble cita del Campeonato de España de Trial. La expedición pitiusa, formada por cinco pilotos y su equipo técnico, regresó con un balance muy positivo tras conseguir tres podios y mantener a varios de sus representantes entre los mejores del campeonato.

El gran protagonista volvió a ser Miquel Gelabert, que firmó dos terceras posiciones consecutivas en la máxima categoría, TR1. El piloto del Motoclub volvió a compartir podio con Jaime Busto y Gabriel Marcelli en las dos jornadas y se mantiene tercero en la clasificación general del Campeonato de España con 60 puntos.

También destacó Xicu Marí, que protagonizó una gran remontada durante el fin de semana. Tras finalizar sexto el sábado en la categoría Junior, el piloto ibicenco subió al tercer escalón del podio el domingo, resultado que le permite conservar la tercera posición de la clasificación general con 69 puntos.

En Veteranos A, Javier Serra rozó el podio en ambas jornadas con dos cuartos puestos consecutivos. Su regularidad le permite mantenerse tercero en la clasificación provisional del campeonato. Por su parte, Toni Cardona, en Juvenil A, mejoró sus prestaciones entre el sábado y el domingo al terminar séptimo y sexto, respectivamente, consolidándose en la séptima posición de la general en una categoría en la que debuta esta temporada.

También puntuó Lluís Planells, que sumó puntos en las dos pruebas de TR4 y continúa creciendo en una de las categorías más numerosas del Campeonato de España. Tras la cita leonesa, el Motoclub de Formentera i Eivissa cuenta con tres pilotos situados en el tercer puesto de la clasificación general de sus respectivas categorías: Miquel Gelabert (TR1), Xicu Marí (Junior) y Javier Serra (Veteranos A).

Desde el Motoclub hicieron una valoración del fin de semana y destacaron "el crecimiento" que siguen experimentando tanto el equipo de competición como la Escuela de Motociclismo de Ibiza, cuyos pilotos "continúan consolidándose entre los mejores del panorama nacional".