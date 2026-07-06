Baloncesto | Segunda FEB
El Class Sant Antoni seguirá disfrutando de la magia y la clase de Kai Johnson
Tras una temporada de aclimatación y con buenos números, el norteamericano debe ser una pieza aún más importante en el bloque ‘portmanyí’ para pelear por lo máximo
Kai Andrew Johnson y el Class Bàsquet Sant Antoni seguirán unidos al menos una temporada más. El jugador y el club han llegado a un acuerdo de renovación de su compromiso, con lo que el estadounidense seguirá siendo una pieza clave en la plantilla del equipo ‘portmanyí’, que militará nuevamente en la Segunda FEB. Después de una campaña de aclimatación, en la que el de Washington fue una de las grandes sensaciones de la competición, ahora deberá dar otro paso al frente en favor del conjunto pitiuso.
Johnson llegó al Class Sant Antoni el curso pasado procedente del baloncesto estadounidense. Con 1,92 metros de estatura y 24 años, puede jugar de base y de escolta. Con los baleares participó en 34 partidos, entre Copa de España, liga regular y ‘play-off’ de ascenso a Primera FEB. Promedió 13,3 puntos por partido, 3,1 rebotes y 2,1 asistencias. Sus porcentajes de acierto fueron del 52,2% por ciento en tiros de dos, del 39,1 en triples y del 72,4 en los libres.
En la memoria de los aficionados están varias de sus actuaciones, pero dos de ellas fueron espectaculares. En la visita a la pista de la Spanish Basketball Academy, anotó 30 puntos en la victoria de los ibicencos (78-93). Además, fue MVP de la jornada 24, en la que el Class superó al CB Zaragoza por 94-66. El norteamericano acabó con un 36 de valoración, merced a sus 30 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.
- Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza
- Nathos du Crack se impone en la gran noche del trote ibicenco en Sant Rafel
- Cuatro jóvenes ciclistas representan a Ibiza en el Campeonato de España en Edad Escolar
- El atleta de Ibiza Alberto Parrilla y Marina Grosso se coronan en el Campeonato Balear de Acuatlón
- Más de 25 horas a pie: Víctor Van den Driessche, atleta de Ibiza, completa y brilla en la prueba de 100 millas la Val d’Aran by UTMB
- El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel firman una brillante actuación en el Nacional
- SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia en Ibiza
- Go Football Academy: el campus de Ibiza que unirá a exestrellas y jóvenes promesas en Sant Carles