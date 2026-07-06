El Class Sant Antoni seguirá disfrutando de la magia y la clase de Kai Johnson

Kai Andrew Johnson y el Class Bàsquet Sant Antoni seguirán unidos al menos una temporada más. El jugador y el club han llegado a un acuerdo de renovación de su compromiso, con lo que el estadounidense seguirá siendo una pieza clave en la plantilla del equipo ‘portmanyí’, que militará nuevamente en la Segunda FEB. Después de una campaña de aclimatación, en la que el de Washington fue una de las grandes sensaciones de la competición, ahora deberá dar otro paso al frente en favor del conjunto pitiuso.

Johnson llegó al Class Sant Antoni el curso pasado procedente del baloncesto estadounidense. Con 1,92 metros de estatura y 24 años, puede jugar de base y de escolta. Con los baleares participó en 34 partidos, entre Copa de España, liga regular y ‘play-off’ de ascenso a Primera FEB. Promedió 13,3 puntos por partido, 3,1 rebotes y 2,1 asistencias. Sus porcentajes de acierto fueron del 52,2% por ciento en tiros de dos, del 39,1 en triples y del 72,4 en los libres.

En la memoria de los aficionados están varias de sus actuaciones, pero dos de ellas fueron espectaculares. En la visita a la pista de la Spanish Basketball Academy, anotó 30 puntos en la victoria de los ibicencos (78-93). Además, fue MVP de la jornada 24, en la que el Class superó al CB Zaragoza por 94-66. El norteamericano acabó con un 36 de valoración, merced a sus 30 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias.