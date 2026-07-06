Vela
Una avería priva al 'L'Immens' del podio en el Trofeo SM La Reina
El barco del Club Náutico Ibiza se mantuvo en la pelea por las medallas hasta que un problema mecánico en la segunda prueba condicionó su posición final
El Club Náutico Ibiza volvió a demostrar su excelente nivel competitivo en la vela de crucero gracias a la destacada actuación del 'L’Immens', patroneado por Nicolás Pesich, que finalizó en una meritoria quinta posición de la clase ORC 2 en el prestigioso Trofeo SM La Reina – Regata Homenaje a la Armada – Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui, organizado por el Real Club Náutico de Valencia.
La regata, considerada una de las grandes citas del calendario nacional e internacional de cruceros, reunió a 126 embarcaciones de diez países, ofreciendo un "altísimo nivel competitivo" en aguas valencianas. La tripulación ibicenca firmó un "campeonato sobresaliente" y se mantuvo durante gran parte de la competición en la pelea por el podio gracias a dos terceros puestos en la primera y la tercera manga.
Las opciones del 'L’Immens' se esfumaron en la segunda prueba, cuando la embarcación sufrió una avería en el mecanismo del timón mientras navegaba hacia la primera baliza del recorrido. El problema dejó al barco sin gobierno y obligó a la tripulación a retirarse de la manga, un contratiempo que terminó siendo decisivo en la clasificación final.
Pese a este revés mecánico, el equipo del Club Náutico Ibiza supo rehacerse y completar una regata de gran nivel, compitiendo de tú a tú con algunas de las mejores tripulaciones del panorama nacional. La victoria en la clase ORC 2 fue para el 'Lassal', patroneado por Gonzalo Calvo, que relevó en el palmarés al 'Fala Pouco', vencedor de la pasada edición.
Con este quinto puesto, el Club Náutico Ibiza vuelve a confirmar su crecimiento y consolida su presencia entre las tripulaciones más competitivas del Mediterráneo en una de las pruebas más emblemáticas de la vela de crucero española.
- Leo Román, a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del fútbol de Ibiza
- Nathos du Crack se impone en la gran noche del trote ibicenco en Sant Rafel
- Cuatro jóvenes ciclistas representan a Ibiza en el Campeonato de España en Edad Escolar
- El atleta de Ibiza Alberto Parrilla y Marina Grosso se coronan en el Campeonato Balear de Acuatlón
- Más de 25 horas a pie: Víctor Van den Driessche, atleta de Ibiza, completa y brilla en la prueba de 100 millas la Val d’Aran by UTMB
- El Club Gimnàstic Eivissa y el Club Gimnàstica Sant Rafel firman una brillante actuación en el Nacional
- SD Formentera y Racing de Santander reúnen a un centenar de niños en el Campus Aqualia en Ibiza
- Go Football Academy: el campus de Ibiza que unirá a exestrellas y jóvenes promesas en Sant Carles