Una avería priva al 'L'Immens' del podio en el Trofeo SM La Reina

El Club Náutico Ibiza volvió a demostrar su excelente nivel competitivo en la vela de crucero gracias a la destacada actuación del 'L’Immens', patroneado por Nicolás Pesich, que finalizó en una meritoria quinta posición de la clase ORC 2 en el prestigioso Trofeo SM La Reina – Regata Homenaje a la Armada – Copa Almirante Marcial Sánchez-Barcaíztegui, organizado por el Real Club Náutico de Valencia.

La regata, considerada una de las grandes citas del calendario nacional e internacional de cruceros, reunió a 126 embarcaciones de diez países, ofreciendo un "altísimo nivel competitivo" en aguas valencianas. La tripulación ibicenca firmó un "campeonato sobresaliente" y se mantuvo durante gran parte de la competición en la pelea por el podio gracias a dos terceros puestos en la primera y la tercera manga.

Las opciones del 'L’Immens' se esfumaron en la segunda prueba, cuando la embarcación sufrió una avería en el mecanismo del timón mientras navegaba hacia la primera baliza del recorrido. El problema dejó al barco sin gobierno y obligó a la tripulación a retirarse de la manga, un contratiempo que terminó siendo decisivo en la clasificación final.

Pese a este revés mecánico, el equipo del Club Náutico Ibiza supo rehacerse y completar una regata de gran nivel, compitiendo de tú a tú con algunas de las mejores tripulaciones del panorama nacional. La victoria en la clase ORC 2 fue para el 'Lassal', patroneado por Gonzalo Calvo, que relevó en el palmarés al 'Fala Pouco', vencedor de la pasada edición.

Con este quinto puesto, el Club Náutico Ibiza vuelve a confirmar su crecimiento y consolida su presencia entre las tripulaciones más competitivas del Mediterráneo en una de las pruebas más emblemáticas de la vela de crucero española.